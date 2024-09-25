Киевстар ТВ присоединилась к кампании "Украина для каждого ребенка"

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ присоединилась к информационной социальной кампании "Украина для каждого ребенка", которая реализуется при поддержке Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, Министерства социальной политики Украины, ЕС и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

На платформе появилась подборка фильмов и мультфильмов о важности семейных ценностей, отмечает 24 Канал.

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Киевстар ТВ регулярно поддерживает инициативы, направленные на безопасность детей в онлайн-среде. Также, как социально-ответственный бизнес, платформа понимает важность таких глобальных инициатив. Поэтому Киевстар ТВ предложила пользователям подборку тематических фильмов и мультфильмов, которые освещают ценность семейных отношений, любви и поддержки в жизни каждого ребенка.

Эта подборка поможет привлечь внимание к важности семейной среды для детей, которые особенно нуждаются в заботе и любви. Фильмы в коллекции рассказывают о силе семьи, важность понимания, сочувствия и поддержки, и могут стать вдохновением для каждой семьи, которая задумывается об усыновлении или другие семейные формы воспитания детей.

Посмотрите специальную подборку "Украина для каждого ребенка" на Киевстар ТВ:

Одаренная (2017);

Никчемный Я (2010);

Дом странных детей мисс Сапсан (2016);

Shazam! (2019);

Большой красный пес Клиффорда (2021);

Приключения Паддингтона (2015);

Странная жизнь Тимоти Грина (2012);

Мыслями наизнанку 2 (2024);

Добрый динозавр (2015).

"Украина для каждого ребенка" – инициатива направлена на повышение осведомленности общества по усыновлению, семейных форм воспитания (опека/попечительство, приемная семья, большая приемная семья (ДБСТ) и услугу патроната над ребенком. Кампания популяризирует идеи обеспечения права каждого ребенка на семью и безопасное воспитание в семейном окружении. Подробнее о том, как принять ребенка в семью можно узнать по ссылке.