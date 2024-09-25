На платформі з'явилась добірка фільмів та мультфільмів про важливість сімейних цінностей, зазначає 24 Канал.

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Київстар ТБ регулярно підтримує ініціативи, що спрямовані на безпеку дітей в онлайн-середовищі. Також, як соціально-відповідальний бізнес, платформа розуміє важливість таких глобальних ініціатив. Тому Київстар ТБ запропонувала користувачам добірку тематичних фільмів та мультфільмів, які висвітлюють цінність сімейних відносин, любові та підтримки в житті кожної дитини.

Ця добірка допоможе привернути увагу до важливості родинного середовища для дітей, які особливо потребують піклування та любові. Фільми в колекції розповідають про силу сім'ї, важливість розуміння, співчуття та підтримки, і можуть стати натхненням для кожної родини, яка замислюється про усиновлення або інші сімейні форми виховання дітей.

Перегляньте спеціальну добірку "Україна для кожної дитини" на Київстар ТБ:

Обдарована (2017);

Нікчемний Я (2010);

Дім дивних дітей міс Сапсан (2016);

Shazam! (2019);

Великий червоний пес Кліффорда (2021);

Пригоди Паддінгтона (2015);

Чудернацьке життя Тімоті Гріна (2012);

Думками навиворіт 2 (2024);

Добрий динозавр (2015).

"Україна для кожної дитини" – ініціатива спрямована на підвищення обізнаності суспільства щодо усиновлення, сімейних форм виховання (опіка/піклування, прийомна сім'я, велика прийомна сім'я (ДБСТ) та послугу патронату над дитиною. Кампанія популяризує ідеї забезпечення права кожної дитини на родину та безпечне виховання у сімейному оточенні. Докладніше про те, як прийняти дитину в родину можна дізнатись за посиланням.