Также известно, что связь возобновлены и в оккупированном Бердянске на Запорожье.
К теме Российская пропаганда вошла в наиболее яростную и токсическую фазу
В частности, связь и интернет Kyivstar появились в следующих населенных пунктах:
- Мангуши,
- Ялта,
- Мелекино,
- Урзуф,
- Юрьевка,
- Бердянск.
Добавим, что ранее Киевстар пошел навстречу украинским беженцам и сделал так, чтобы у абонентов за границей действовали внутренние тарифы. Это работает для украинцев, которые остановились в Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве и Чехии.
Кстати, во многих регионах Украины мобильные операторы не работали определенное время. Впрочем, сейчас они возобновляют работу. На 19 марта стабильно работали сети в Киеве, Херсоне, Харькове, Николаевской и Сумской областях.
Интересное видео – Джонсон записал видео в поезде Укрзализныци, направляясь в Киев: