Також відомо, що з’язов відновили і в окупованому Бердянську на Запоріжжі.

До теми Російська пропаганда увійшла в найбільш шалену й токсичну фазу

Зокрема, зв'язок та інтернет Kyivstar з’явився у таких населених пунктах:

Мангуші,

Ялті,

Мелекіно,

Урзуфі,

Юріївці,

Бердянську.

Додамо, що раніше Київстар пішов назустріч українським біженцям та зробив так, щоб у абонентів за кордоном діяли внутрішні тарифи. Це працює для українців, які зупинилися у Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Німеччині, Італії, Литві та Чехії.

До слова, у багатьох регіонах України мобільні оператори не працювали певний час. Втім, зараз вони відновлюють роботу. Станом на 19 березня стабільно працювали мережі у Києві, Херсоні, Харкові, Миколаївській та Сумській областях.

Цікаве відео – Джонсон записав відео у потязі Укрзалізниці, прямуючи до Києва: