Улюблений учень

Ключовим спікером несподівано став експрезидент Медведєв, який уже пішов далі та пропонує зробити Росію від Лісабона до Владивостока.

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Непрямо поки що. Проте, стара рожева мрія перших російських комуністів теж реінкарнувала…

Архітектор ненависті

За всією цією медійною стратегією нагнітання та різким зростанням закликів до максимально руйнівної ескалації стоїть заступник керівника Адміністрації президента Росії Олексій Громов. Один зі стовпів умовної "партії яструбів", автор негласної концепції "Україна – держава, якої не існує".

І, до речі, багатьом російським телепропагандистам дуже подобається закликати до масового геноциду українців.

Геноцид української нації: у Раді зареєстрували постанову про злочини Росії – дивіться відео: