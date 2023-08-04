Киевстар во втором квартале 2023 года увеличил инвестиции в телекоммуникационную сеть

Национальный телеком-оператор продолжает развивать цифровые услуги, чтобы украинцы могли работать, учиться и общаться с помощью современных технологий. В ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в развитие телеком-сектора 600 миллионов долларов.

Во втором квартале 2023 года команда Киевстар подключила к 4G связи еще 80 населенных пунктов, а также установила 270 новых базовых станций. Компания увеличила на 35,1% капитальные затраты по сравнению со вторым кварталом 2022 года, что позволило расширить территорию охвата связью 4G и ускорить восстановление сети в деоккупированных населенных пунктах, информирует 24 Канал.

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Показатели деятельности Киевстар улучшились по сравнению с прошлым годом

В настоящее время связь 4G от Киевстара доступна для 94,3% населения на подконтрольной Украине территории. Более 93% телекоммуникационной сети Киевстар работает в обычном режиме.

Для обеспечения стабильной работы сети компания во втором квартале 2023 года израсходовала более 1,395 миллиарда гривен, что на 35% больше, чем в этом же квартале прошлого года. Также абоненты телеком-оператора увеличили использование услуг мобильного интернета.

Объемы мегабайтов на абонента во 2 квартале 2023 года выросли на 25,6% по сравнению с этим периодом в 2022 году. Это стало возможным благодаря развитию сети 4G, а также предложенным компанией тарифам с большим количеством мегабайтов.

Число абонентов, которые пользуются услугами 4G, увеличилось на 13,5%. В то же время, общее число пользователей во втором квартале 2023 года уменьшилось на 2,6% в результате влияния факторов войны. В частности, миграции населения, а также временной оккупации ряда населенных пунктов.

Киевстар развивает сервисы, которые помогают украинцам преодолевать сложности войны:

цифровые услуги для онлайн-образования;

сервисы для заботы о здоровье и проведении досуга;

услуги цифрового телевидения Киевстар TV и другие.

Следовательно, количество абонентов, которые пользуются более, чем одной услугой телеком-оператора, выросло на 37,8%. Во втором квартале этого года Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2,7 миллиарда гривен налогов и сборов.

Общая сумма налогов и других платежей, уплаченных в госбюджет с начала войны, превысила 15,2 миллиарда гривен. Кроме того, национальный телеком-оператор предоставил помощь ВСУ и абонентам страны на сумму 1,162 миллиарда гривен. Более чем за 17 месяцев войны компания потратила на развитие и строительство телекоммуникационной сети 8,136 миллиарда гривен.



Показатели деятельности телеком-оператора во втором квартале 2023 года / Киевстар