Киевстар выделил 10 миллионов гривен на медоборудование для ожогового отделения центра Незламні

Ежегодно в Украине получают ожоги более 12 тысяч детей. Однако в результате полномасштабного вторжения каждый день эта цифра становится все больше.

Чтобы вылечить как можно больше маленьких пациентов с ожогами, Киевстар объединяется вместе с благотворительной платформой dobro.ua и Национальным реабилитационным центром Незламні, информирует 24 Канал.

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Что известно о благотворительном проекте

"Сегодня мы выделяем 10 миллионов гривен для покупки критически важного медицинского оборудования в ожоговое отделение реабилитационного центра Незламні для лечения детей с ожогами. Приглашаем всех неравнодушных присоединяться", – анонсировал инициативу B2B директор Киевстар Константин Вечер.

Известно, что средства будут направлены на приобретение специального оборудования, что будет способствовать полноценному лечению как можно большего количества детей в Украине.

Дети должны создать лучшие условия, лучшее оборудование, лучшие технологии завести в это отделение и помочь их спасти. Потому что ожоги – чрезвычайно сложная болезнь, она очень тяжело лечится,

– отметил генеральный директор Первого медобъединения Львова Олег Самчук.

Киевстар выделил средства на приобретение медоборудования в ожоговое отделение Центра Незламні: смотрите видео

В ожоговом отделении Национального реабилитационного центра Незломні на базе Первого медицинского объединения Львова лечат детей, пострадавших из-за войны. Один из пациентов – Стас из Харьковской области. Вражеские обстрелы разрушили его дом и серьезно ранили парня. Теперь в течение года он должен проходить реабилитацию, последний этап которой – устранение шрамов от ожогов с помощью специального лазера.

Мать раненого мальчика Лидия рассказывает, что ее сыну уже сделали операцию. Но впереди еще несколько.

Мы ходим сюда к врачу Галины Владимировне, она за нами смотрит, она сделала операцию на ноге. Потому что у нас ожоги сильные на ноге были, она не заживала, потому и делали операцию. А теперь в июле будем делать еще одну на лице и на губе операцию,

– рассказывает Лидия.

Ранее в государственных клиниках не хватало специального медицинского оборудования и условий лечения ожогов. Поэтому врачи не могли оказывать соответствующие услуги внутри страны. Но благодаря закупке нового оборудования юные украинцы получают качественное лечение дома.

Мы хотим построить в Украине такую ожоговую службу, чтобы каждый ребенок, имеющий ожоги, мог получать высококвалифицированную эффективную медицинскую помощь именно в Украине, а не ехать для такого лечения за пределы родного государства.

– подчеркнул Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины.

Как присоединиться к проекту

Присоединиться к сбору средств на закупку лазера в ожоговое отделение можно, отправив SMS с суммой от 1 гривны на номер 450025 (доступно для абонентов предоплаченной связи Киевстар) или на сайте благотворительной платформы dobro.ua.

Помните, что каждая ваша гривна помогает хорошему делу.