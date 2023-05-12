Щоб вилікувати якомога більше маленьких пацієнтів з опіками, Київстар об’єднується разом з благодійною платформою dobro.ua та Національним реабілітаційним центром Незламні, інформує 24 Канал.

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Що відомо про благодійний проєкт

"Сьогодні ми виділяємо 10 мільйонів гривень для купівлі критично важливого медичного обладнання до опікового відділення реабілітаційного центру Незламні для лікування дітей з опіками. Запрошуємо усіх небайдужих долучатися", – анонсував ініціативу B2B директор Київстар Костянтин Вечір.

Відомо, що кошти скерують на придбання спеціального обладнання, що сприятиме повноцінному лікуванню якомога більшої кількості дітей в Україні.

Діткам маємо зробити найкращі умови, найкраще обладнання, найкращі технології завести в це відділення і допомогти їх врятувати. Тому що опіки – надзвичайно складна хвороба, вона дуже тяжко лікується,

– зазначив генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Київстар виділив кошти на придбання медобладнання до опікового відділення Центру Незламні: дивіться відео

В опіковому відділенні Національного реабілітаційного центру Незламні на базі Першого медичного об’єднання Львову лікують дітей, які постраждали через війну. Один з пацієнтів – Стас з Харківщини. Ворожий обстріл зруйнував його будинок та серйозно поранив хлопця. Тепер впродовж року він має проходити реабілітацію, останній етап якої — усунення шрамів від опіків за допомогою спеціального лазера.

Мати пораненого хлопчика Лідія розповідає, що її сину вже зробили операцію. Та попереду ще кілька.

Ми ходимо сюди до лікарки Галини Володимирівни, вона за нами дивиться, вона зробила операцію на нозі. Бо в нас опіки сильні на нозі були, вона не заживала, тому і робили операцію. А тепер у липні робитимемо ще одну на лиці і на губі операцію,

– розповідає Лідія.

Раніше в державних клініках не вистачало спеціального медичного обладнання та умов для лікування опіків. Тому лікарі не могли надавати відповідні послуги в межах країни. Та завдяки закупівлі нового обладнання, юні українці отримують якісне лікування вдома.

Ми хочемо побудувати в Україні таку опікову службу, щоб кожна дитина, яка має опіки, могла отримувати висококваліфіковану ефективну медичну допомогу саме в Україні, а не їхати для такого лікування за межі рідної держави,

– наголосив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.

Як доєднатися до проєкту

Доєднатися до збору коштів на закупівлю лазера до опікового відділення можна, відправивши SMS з сумою від 1 гривні на номер 450025 (доступно для абонентів передплаченого зв'язку Київстар) або на сайті благодійної платформи dobro.ua.

Пам'ятайте, що кожна ваша гривня допомагає добрій справі.