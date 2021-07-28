В Киевводоканале уверяют, что вода из-под крана лучше бутилированной

Киевводоканал уверяет, что вода из-под крана, поставляемая в дома, лучше, здоровее и дешевле, чем бутилированная. В предприятии назвали 3 причины, которые якобы доказывают эти утверждения.

В водоканале сообщили, что знают о том, что многие киевляне сейчас покупают для питья и приготовления пищи бутилированную воду или воду на разлив. А водой из-под крана пользуются только для хозяйственно-бытовых нужд. В коммунальном предприятии подчеркнули, что только люди должны решать какую воду пить, но все-таки пытаются убедить употреблять ее из крана.

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Утверждение первое

По мнению Киевводоканала, их вода имеет гарантированное качество и безопасность. Что якобы она проходит все необходимые стадии очистки и обеззараживания, а за ее качеством постоянно следят специалисты как в процессе водоподготовки, так и в контрольных точках городской сети.

Вода из-под крана соответствует государственным санитарным правилам и нормам, поэтому она точно будет чистой и безопасной для здоровья,

– заверили на предприятии.

Дешевая бутилированная вода или та, что продается на разлив, по мнению работников Киевводоканала, часто не очищается должным образом, а производители не придерживаются необходимых стандартов ее изготовления и не имеют соответствующих разрешительных документов.

К тому же, качество бутилированной воды может ухудшаться, если она долго хранится в пластиковой бутылке, особенно если на нее попадают солнечные лучи, ведь пластик при нагревании может пропускать химические вещества в воду.

Много минералов

Вода, которая централизованно подается в дома киевлян с водопроводных станций, имеет природный состав минералов необходимый для организма человека. А бутилированная вода в продаже, во многих случаях почти не содержит природных солей кальция и магния, а это опасно. Так считают в Киевводоканале.

Якобы систематическое употребление исключительно дистиллированной или близкой к ней воды может привести к ряду заболеваний, связанных с нарушением водно-солевого баланса организма.

Дешевая и не надо ждать

И последний довод – вода из-под крана дешевле и не нужно ждать, пока ее привезут.

40% воды в городе уже обеззараживается без участия хлора, поэтому такая вода – еще качественнее, вкуснее и не имеет посторонних запахов. И уже совсем скоро новые технологии распространятся и на остальные 60% воды,

– рассказывают в Киевводоканале.

Реакция киевлян

Если же киевляне заметили, что вода из-под крана странного цвета или воняет, то Киевводоканал предлагает обращаться в их колцентр и сообщать о таких фактах. Вот номера:

В соцсетях киевляне скептически отнеслись к такой "пропаганде". К примеру в телеграм-канале KIEVMAP пишут: "Киевские трубы настолько очистились, что водоканал предлагает пить воду прямо из-под крана".

В комментариях к этому сообщению киевляне отмечают, что "в воде из-под крана даже мыться страшно".

Также кто-то подумал, что призыв употреблять такую ​​воду – фейк и просят ссылки на официальные источники.

Киевлянка Анна Безгина в фейсбуке пишет, что тот, кто хоть раз видел как выглядят трубы, по которым течет эта "волшебная" вода, никогда не будет ее пить.

Конечно, есть и другие комментарии, типа "раньше все пили из-под крана и ничего".