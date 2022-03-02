Оккупантов задержали во время обороны позиций Вооруженными Силами Украины. Следователи отметили, что среди них есть командиры и рядовые.

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Кого захватили

В частности, есть командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Они ворвались в Украину с целью захватить ее территорию.

Они выполняли преступные приказы руководства России по убийству военнослужащих Вооруженных Сил Украины и мирного населения,

– сообщили в Офисе генпрокурора.



Один из задержанных россиян / Фото Офиса генерального прокурора