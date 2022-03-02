Окупантів затримали під час оборони позицій Збройними Силами України. Слідчі зазначили, що серед них є командири та рядові.

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Кого захопили

Зокрема, є командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади. Вони вдерлись в Україну з метою захопити її територію.

Вони виконували злочинні накази керівництва Росії щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення,

– повідомили в Офісі генпрокурора.



Одмн із затриманих росіян / Фото Офісу генерального прокурора

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