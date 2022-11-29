"Кикиморы" для снайперов и разведчиков ВСУ: как волонтеры в Буче создают маскировочные костюмы

Украинские разведчики, снайперы и корректировщики огня для защиты украинских земель должны оставаться максимально незаметными. В этом им помогают "кикиморы" – маскировочные костюмы в виде пончо, способные спасти жизнь. Они позволяют военным "быть" одновременно и зеленью, и листвой, и даже снегом в зимнюю пору.

"Кикиморы" для защитников бывают в форме комплекта – куртка и брюки, и пончо – своеобразного плаща. Последние, кстати, создаются руками участников волонтерского движения "Бучанские мавки". Его организатором является жительница Бучи Екатерина Кондрашонок. Об особенностях маскировочных костюмов для защитников и истории волонтерской деятельности, которая берет начало из отклика только на один пост в соцсети, читайте в статье 24 канала.

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Все началось с сообщения в фейсбуке

Сама Екатерина вспомнила, что все началось с зова, который она увидела в фейсбуке. Там искали людей, у которых есть вязальные нити темного цвета.

Я принялась собирать эти нити. Потом подумала, что сообщение давно гуляет в сети, поэтому надо перезвонить и переспросить, вообще ли оно еще актуально. И Елена из Каменца-Подольского сказала, что нитей много, но рук не хватает – давайте вы сами организуете. И я рискнула,

– вспомнила Екатерина Кондрашонок.

Однако рисковала Екатерина не одна, а вместе с соседями-единомышленниками. Сначала удалось найти помещение – подвал одного из домов, который бесплатно предоставил его житель. Далее на очереди станок – работа соседа. Другие материалы искали собственноручно:

для окрашивания ткани использовали пол бочки, что имели в хозяйстве ОСМД,

туристические газовые баллоны удалось найти усилиями знакомых,

а первый раскройный стол мастерили также самостоятельно, правда, только женскими силами.

Бучано-Ирпинский объединенный городской военный комиссариат, от которого волонтеры и получили свои первые заказы, помог с оснащением станками и скамейками.

Теперь же это полноценный хаб инициативных бучанцев. В нем все на своих местах:

отделена зона плетения "кикимор",

упорядоченные коробки с материалами, презентами для военных,

имитированный гардероб и даже детский уголок, чтобы маленькие украинцы набирались духу несокрушимости своего народа, пока их родители мастерят костюмы.



Как происходит плетение сеток / Фото предоставлено 24 канала

Как устроена работа волонтеров и почему их называют мавками

Работа здесь отлажена: волонтеры приходят в свободное время и садятся за изготовление маскировочных костюмов, чтобы выполнить заказ вовремя. Часть живущих рядом бучанцев работают из дома, сочетая волонтерство с уходом за детьми, внуками, делами по дому, собственными хобби.

Усилиями пяти человек "кикимора" в экстренном случае создается за один день, с учетом добросовестной работы с утра и до вечера. В обычном темпе на плетение двух пончо требуется до трех суток.

Волонтеры же убеждены, что костюмы, которые им удается изготовить за столь короткий срок, не только защитные, но и немного мифические. Неудивительно, что волонтерское движение тоже получило довольно символическое название – "Бучанские мавки". Организатор инициативы Екатерина объясняет, что называть себя "кикимористами" не хотели, потому что и не звучит, и слово отнюдь не вызывает хорошие ассоциации. Вместе с тем общими усилиями нашли альтернативу в пользу названия существа из родной украинской мифологии:

Мы мавки – девушки, которые несут хорошее, создают защиту для наших бойцов, но создаваемый костюм кикиморы демоничен. И таким образом мы уничтожаем наших оккупантов. Мы, то есть мавки, красивые девушки, которые могут стать "кикиморами", которые будут рвать все на своем пути ради своих детей, своей земли. Есть две стороны – мы красивые, хорошие, пока нас не трогают,

– объяснила Екатерина.

Теперь же эти мавки ежедневно шагают на встречу общей победе, используя собственное оружие.



Бучанские волонтеры во время работы / Фото 24 канала

Изготовление "кикимор" требует сосредоточенности и особого внимания

Процесс изготовления "кикимор" для защитников поэтапный: каждый участник этой системы важен. Он требует сосредоточенности, особого внимания и еще большего вдохновения. Однако еще больше увлекает то, с какой легкостью это делают волонтеры.

Первый этап – выкройка сетки, которая является основой маскировочного костюма. Казалось бы, все просто, однако сложность заключается в истинной швейцарской точности: в зависимости от необходимого размера нужно посчитать количество ячеек, потому что сантиметры здесь бессильны. И не менее важно сделать это с минимальными затратами и максимальной экономностью.

Для одной "кикиморы" нужно два прямоугольных куска сетки:

большой, который и станет основой плаща,

маленький – для капюшона.

Первую сетку для маскировочных костюмов волонтер купила за свой счет. Затем открыла отдельный счет для донатов на материалы и фурнитуру. Денежные средства собирают и с помощью благотворительных аукционов, на которых бучанцы продают патриотические изделия, сделанные своими руками.

Люди отзываются очень быстро. Проблем с материалами нет. Проблема – свободные руки,

– отмечает активистка.

Далее эта сетка попадает в руки мастериц, которые обвязывают ее по краям и вставляют шнуровку. В таком виде она готова попасть на станок – деревянный каркас с гвоздиками, которые служат как крепеж. Здесь и начинается основной этап – "плетение".

Что используют волонтеры для плетения "кикимор"

Первые "кикиморы" изготовляли из мешковины, это были кофейные мешки. Их нарезали клочками 25 на 25 сантиметров или 30 на 30 сантиметров, затем рвали на ниточки. Итак, первые "кикиморы" были именно из ниток".

Вес одной такой "кикиморы" – около 2 килограммов. Наталья Беляева, часто приходящая в хаб и распаривающая окрашенный материал, делится советами: "Ниточки положили, отрезали, чтобы ровные были и потом они у девушек хорошо ложились на сетке".

Женщина делает это очень умело и быстро, лишь иногда прерывается вытереть слезы, когда подруги невольно вспоминают в разговорах о ее родном Запорожье, из которого она вынужденно уехала. Но мгновенно берет себя в руки и снова берется за нити.

Как работают "Бучанские мавки" / Фото предоставлено 24 каналу

"Хочу, чтобы внучата вернулись домой": о мотивации волонтеров

Гораздо легче получаются костюмы из спанбонда – синтетического материала. К тому же он не промокает и маскирует не хуже. Теперь бучанские волонтеры предпочитают именно его, однако оставляют и несколько рядов нитей. Большое значение имеет и цвет материала – в хабе много заготовок с небольшими полосками цветов хаки, серого, черного, горчичного, коричневого – в зависимости от места, где придется маскироваться украинским защитникам. Чаще бучанцы плетут костюмы для военных на восточном и южном направлениях.

В частности, Дина Каминская, тоже часто приобщающаяся к инициативе, искренне верит, что зимняя "кикимора" уже больше не понадобится защитникам и защитницам на фронте, потому что победа близка. Она поочередно вплетает нити и спанбонд, завязывая их на узел, на сетку с обеих сторон – спины и живота. Особенность состоит в правильной разработке схемы для плетения.

Когда начинается только плетение "кикиморы", то все вместе разрабатываем схему, чтобы она была максимально плотной. Еще ориентируемся по сетке: если она очень маленькая, то мы делаем большие промежутки, если больше – добавляем больше спанбонда,

– объяснила Дина Каминская.

Проплетая каждый ряд женщина внимательно проверяет, нет ли пробелов. Важно, чтобы снизу плетение было реже, а грудь, плечи и голова должны быть максимально замаскированными. Во время этого Дина рассказывает, насколько верит, что ее старания помогут военным вернуть все временно оккупированные территории.

Особенно сильно женщина мечтает о возвращении в состав Украины родного Луганска. Из него она выехала еще в 2014 году – сначала в Северодонецк, а затем уже в 2015 году на Киевщину, из которой тоже пришлось бежать. Впрочем, женщина не теряет оптимизма:

Мне очень хочется, чтобы мой родной город был освобожден. Я в первую очередь поеду домой на скоростном поезде №20 Киев – Луганск. Уже всем об этом сказала. Но все равно вернусь сюда (в Бучу – 24 канала).

Мотивация – то, что объединяет всех, кто приобщается к созданию защитных костюмов. Галина Колесник, которая в считанные минуты создает ряд из спанбонда на сетке, тоже имеет собственное обоснование волонтерской деятельности:

"Главная моя мотивация ходить на "кикиморы" – это, чтобы скорее мои внучатки вернулись из Польши домой в Гостомель".



Материал, из которого и изготавливают "кикимору" / Фото предоставлено 24 каналу

Здесь каждый имеет внутреннюю мотивацию, которая с каждым днем только сильнее. К примеру, Василий Максименко приезжает в Бучу из соседнего деоккупированного Ирпеня. Мужчина принялся за плетение "кикиморы" для своей дочери, которая сейчас на фронте.

Хочу научиться плести такие "кикиморы". Возможно, попробуем запустить сами в работу такое дело, хотя это очень тяжело,

– делится мужчина, которого волонтеры ласково называют "профи".

Сами же участники движения "Бучанские мавки" рассказывают, что научиться несложно, главное иметь собственное желание. В настоящее время "Бучанские мавки" создали 117 маскировочных костюмов двух видов:

134 плаща,

26 каверов.

И это без учета количества изготовленных "подпопников", матрасов, подушек, носков и чехлов.



Количество изготовленных изделий / Фото 24 канала

"Мы берем в руки оружие свое и боремся все вместе за свою свободу, за свою жизнь. По желанию можно приобщиться. Всегда, когда люди новые приходят, я говорю: "Не все могут сидеть, вязать на одном месте. Вы попробуйте разное, тогда вы найдете то, что по душе. Но обязательно это должно вам нравиться". Туда нужно все передавать с положительной энергетикой – это у меня основные требования!", – рассказала главная "Бучанская мавка" Екатерина.

И так ежедневно, даже по выходным, бучанцы вместе идут к победе: плетут "кикиморы", рассказывают о своей жизни и мечтают. И точно знают, что делают это не зря. Ведь после каждого: "До свидания, меня завтра не будет, потому что мне на работу. Но я буду послезавтра!", точно наступит долгожданный победный день и возвращение защитников и защитниц домой.

Автор разговора – Дарья Хамина.