Штаб-сержант отдела связи 141-й отдельной механизированной бригады Ярома в эфире 24 Канала рассказал , почему в бригаде особенно гордятся после года боев. Он поделился подробностями одной из успешных операций и объяснил, как война с использованием дронов изменила саму возможность наступать и передвигаться вблизи фронта.

Год без потери позиций стал особым результатом

В течение года 141-й отдельной механизированной бригаде удалось удержать свои рубежи на Донецком направлении. В то же время подразделения не ограничивались обороной: проводили штурмовые действия, помогали смежным подразделениям и выбивали россиян с позиций, куда те пытались проникнуть.

Год удержания позиций – это главное, чем мы гордимся. Мы построили стальную стену: сдерживаем врага, бьем его и уничтожаем каждый день,

– рассказал Ярома.

Военный подтвердил, что на направлении бригады начались контрнаступательные действия, однако подробностей не раскрыл. Сейчас задача подразделений заключается в занятии новых рубежей, удержании обороны и уничтожении как можно большего количества российских военных. Одной из операций, о которой уже можно говорить открыто, стало освобождение Сичневого в сентябре 2025 года. Тогда небольшая группа украинских бойцов в течение нескольких дней противостояла значительно более многочисленному противнику.

Наши 18 ребят за три дня ликвидировали более 100 оккупантов. Это была очень сильная операция. К сожалению, у нас был один погибший – герой, которого удалось вывезти и вернуть домой,

– сказал штаб-сержант.

Подобные штурмы сейчас проводить значительно сложнее, чем раньше. Насыщенность фронта дронами резко возросла, поэтому даже выход на нужную позицию превратился в отдельную опасную операцию.

Килл-зона на фронте сократилась до десятков километров

За последние полтора года расстояние, на котором военные могут относительно безопасно передвигаться на транспорте, существенно сократилось. Если раньше на автомобиле можно было подъехать примерно на 5 километров к нужной точке, то теперь опасность от дронов начинается уже за 15 – 20 километров от позиций.

Зона опасности значительно расширилась. Сейчас уже в 15 – 20 километрах довольно опасно, там летают оптоволоконные дроны. Кроме того, есть "Крылья", "Ланцеты", "Скальпели" и все остальное, что также летает,

– рассказал Ярома.

Дополнительной угрозой остается российская авиация. Управляемыми авиабомбами противник регулярно разрушает дома и населенные пункты, поэтому подготовка и проведение штурмовых действий стали значительно сложнее.

Ребята порой тот отрезок дороги, который нужно пройти пешком, преодолевают за несколько дней. Могут выходить на позиции за 20 километров и все эти 20 километров идти пешком, потому что так безопаснее. На автомобиле можно просто не доехать,

– пояснил штаб-сержант.

В то же время меняются и средства обеспечения передовой. В бригаде внедряются наземные роботизированные комплексы и беспилотные системы, которые помогают доставлять необходимое на позиции и эвакуировать раненых. Такие технологии частично позволяют снизить риски для военных там, где обычный транспорт уже не может работать так, как раньше.

Ярома объяснил, как расширилась килл-зона на фронте: смотрите видео