Нацгвардейцы проверили информацию по азербайджанцам. Бойцы НГУ выяснили, что срок пребывания в Украине одного из них истек 10 января.

Ранее Российского актера не пустили в Украину на съемки и запреты въезд на 3 года

Граждане Азербайджана находились в Украине незаконно

Другой гражданин Азербайджана находился на украинской территории безосновательно. Также нацгвардейцы обнаружили, что оба мужчины ранее отбывали наказание за решеткой.

Азербайджанцев передали сотрудникам Государственной пограничной службы Украины. Они должны установить обстоятельства и принять правовое решение.

Работа нацгвардейцев в зоне ООС:

С 10 по 16 января военнослужащие Нацгвардии в составе ООС охраняли порядок в 6 населенных пунктах Луганщины и Донетчины.

Нацгвардейцы проверили более 37 тысяч транспортных средств и 51 тысячу граждан.

Задержали 70 человек, за криминальные нарушения – 14.

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Задержание иностранцев в Украине: коротко