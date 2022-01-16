Нацгвардійці перевірили інформацію щодо азербайджанців. Бійці НГУ з'ясували, що термін перебування в Україні одного з них закінчився 10 січня.

Раніше Російського актора не пустили в Україну на зйомки і заборони в'їзд на 3 роки

Громадяни Азербайджану перебували в Україні незаконно

Інший громадянин Азербайджану перебував на українській території безпідставно. Також нацгвардійці виявили, що обидва чоловіки раніше відбували покарання за ґратами.

Азербайджанців передали співробітникам Державної прикордонної служби України. Вони мають встановити обставини та прийняти правове рішення.

Робота нацгвардійців в зоні ООС:

З 10 по 16 січня військовослужбовці Нацгвардії в складі ООС охороняли порядок в 6 населених пунктах Луганщини та Донеччини.

Нацгвардійці перевірили понад 37 тисяч транспортних засобів та 51 тисячу громадян.

Затримали 70 людей, за кримінальні порушення – 14.

Нещодавно Ситуація на КПВВ і блокпостах Донбасу: бойовики блокують дорожні коридори

Затримання іноземців в Україні: коротко