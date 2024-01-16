Ким Чен Ын хочет также ликвидировать ведомства, ответственные за "диалог и сотрудничество с Югом".
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Ким Чен Ын не будет стремиться к примирению со своим соперником
Северная Корея отменила ключевые правительственные организации, ответственные за управление отношениями с Южной Кореей. Об этом сообщили государственные СМИ, когда Ким Чен Ын заявил, что больше не будет стремиться к примирению со своим соперником.
KCNA сообщило, что решение о ликвидации ведомств, ответственных за диалог и сотрудничество с Югом, было принято на заседании парламента страны в понедельник, 15 января.
Так, у заявлении Верховного народного собрания речь идет о том, что две Кореи сейчас находятся в "острой конфронтации". Также говорится, что было бы серьезной ошибкой со стороны Севера рассматривать Юг как партнера в дипломатии.
Комитет по мирному воссоединению страны, Национальное бюро экономического сотрудничества и Управление международного туризма – инструменты, которые существовали для диалога, переговоров и сотрудничества между Севером и Югом, отменяются,
– заявили участники ассамблеи.
Кроме этого, добавили, что правительство Северной Кореи будет принимать "практические меры" для того, чтобы реализовать это решение.
Южная Корея – "враждебная страна №1"
Во время выступления на ассамблее Ким обвинил Южную Корею и США в усилении напряженности в регионе. По его словам, для КНДР стало невозможно достичь примирения и мирного воссоединения с Югом.
Он назвал его "марионетками высшего класса" внешних сил, одержимыми конфронтационными маневрами.
Так, лидер Северной Кореи призвал ассамблею переписать Конституцию страны на следующем заседании, чтобы определить Южную Корею как "враждебную страну №1".
Отношения между КНДР и Южной Кореей: последние новости
- Между Кореями – напряженные отношения после гражданской войны в 50-х годах прошлого столетия.
- В современных обстоятельствах эскалации способствовал тот факт, что Ким Чен Ын закрепил статус КНДР как ядерного государства и проводит испытание межконтинентальные баллистические ракеты.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности стереть в пепел Южную Корею в случае опасности. Он посетил военные заводы, где призывал к модернизации и увеличению производства вооружения. Во время визита на военные заводы Ким Чен Ын пригрозил "пеплом" Южной Корее, если та попытается использовать силу против КНДР. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что Северная Корея готова мобилизовать весь свой арсенал для полного уничтожения соседа.