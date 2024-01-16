Ким Чен Ын хочет также ликвидировать ведомства, ответственные за "диалог и сотрудничество с Югом".

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Ким Чен Ын не будет стремиться к примирению со своим соперником

Северная Корея отменила ключевые правительственные организации, ответственные за управление отношениями с Южной Кореей. Об этом сообщили государственные СМИ, когда Ким Чен Ын заявил, что больше не будет стремиться к примирению со своим соперником.

KCNA сообщило, что решение о ликвидации ведомств, ответственных за диалог и сотрудничество с Югом, было принято на заседании парламента страны в понедельник, 15 января.

Так, у заявлении Верховного народного собрания речь идет о том, что две Кореи сейчас находятся в "острой конфронтации". Также говорится, что было бы серьезной ошибкой со стороны Севера рассматривать Юг как партнера в дипломатии.

Комитет по мирному воссоединению страны, Национальное бюро экономического сотрудничества и Управление международного туризма – инструменты, которые существовали для диалога, переговоров и сотрудничества между Севером и Югом, отменяются,

– заявили участники ассамблеи.

Кроме этого, добавили, что правительство Северной Кореи будет принимать "практические меры" для того, чтобы реализовать это решение.

Южная Корея – "враждебная страна №1"

Во время выступления на ассамблее Ким обвинил Южную Корею и США в усилении напряженности в регионе. По его словам, для КНДР стало невозможно достичь примирения и мирного воссоединения с Югом.

Он назвал его "марионетками высшего класса" внешних сил, одержимыми конфронтационными маневрами.

Так, лидер Северной Кореи призвал ассамблею переписать Конституцию страны на следующем заседании, чтобы определить Южную Корею как "враждебную страну №1".

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