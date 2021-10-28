Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов: разведка рассказала, есть ли у него проблемы со здоровьем

Лидеру КНДР удалось существенно похудеть: ранее Ким Чен Ын весил около 140 килограммов. Хотя стройным главу Северной Кореи называть рано, килограммов 20 он таки потерял.

Данные о состоянии лидера КНДР обнародовала южнокорейская разведка.

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У Ким Чен Ына нет значительных проблем со здоровьем, – разведка

По информации корейских СМИ, представители Национальной службы разведки отчитывались на закрытой парламентской сессии.

Состояние здоровья лидера КНДР тщательно анализировали

Разведчики опровергли предположение, что Ким Чен Ина заменяют на официальных мероприятиях. Похоже, очевидных проблем со здоровьем у лидера страны нет. К вопросу в Национальной службе разведки приступили очень серьезно: для анализа использовались научные методы и даже искусственный интеллект.

Разведчики рассказали интересную деталь: на последних нескольких официальных мероприятиях Ким Чен Ын приказал снять портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

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Такой интерес к состоянию здоровья Ким Чен Ина просто объясняется: лидер КНДР официально не назначил своего преемника. Поэтому при условиях, когда он не сможет выполнять свои обязанности, неизвестна судьба управления государством.