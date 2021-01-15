Ким Чен Ын поиграл мышцами: на параде в КНДР показали "самое мощное оружие мира" – фото
В Северной Корее 14 января провели масштабный парад. На мероприятии и лидер КНДР Ким Чен Ын, который с улыбкой наблюдал огромное количество оружия и военных.
Корейская Народно-Демократическая Республика, возглавляемая Ким Чен Ыном, 14 января провела масштабный военный парад. А там, как пишет местное агентство новостей ЦТАК (KNCA), показала "самое мощное оружие мира".
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КНДР провела масштабный военный парад
Парад принимал лично Ким Чен Ын, состоялось мероприятие в столице КНДР Пхеньяне. Перед глазами "любимого лидера" прошли тысячи военных и образцов оружия. Среди них были тактические боеголовки, артиллерийские установки, а также и новые баллистические ракеты для подводных лодок.
- Именно их в КНДР называют "самым мощным оружием мира", которое "убедительно демонстрирует мощь революционных вооруженных сил".
Ким Чен Ын, очевидно, парадом был доволен – одетый в пальто и меховую шапку, он довольно махал рукой участникам мероприятия и широко улыбался.
"Самое мощное оружие мира" по версии КНДР / Фото KNCA
Военный парад в Северной Корее 14 января: фото KNCA
К слову, предыдущий масштабный военный парад в КНДР проходил не так давно – в октябре 2020 года, а посвящен он был 75-летию создания Трудовой партии. Чему посвящен парад 14 января, СМИ не сообщали.
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