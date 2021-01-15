У Північній Кореї 14 січня провели масштабний парад. На заході був і лідер КНДР Кім Чен Ин, який усміхнено спостерігав величезну кількість зброї та військових.

Корейська Народно-Демократична Республіка, очолювана Ким Чен Ином, 14 січня провела масштабний військовий парад. А там, як пише місцеве агентство новин ЦТАК (KNCA), показала "наймогутнішу зброю світу".

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КНДР провела масштабний військовий парад

Парад приймав особисто Кім Чен Ин, відбувся захід у столиці КНДР Пхеньяні. Перед очима "улюбленого лідера" пройшли тисячі військових та зразків зброї. Серед них були тактичні боєголовки, артилерійські установки, а також і нові балістичні ракети для підводних човнів.

Саме їх у КНДР називають "наймогутнішою зброєю світу", яка "переконливо демонструє міць революційних збройних сил".

Кім Чен Ин, вочевидь, парадом був задоволений – вбраний у пальто та хутряну шапку, він задоволено махав рукою учасникам заходу та широко усміхався.



"Найпотужніша зброя світу" за версією КНДР / Фото KNCA

Військовий парад у Північній Кореї 14 січня: фото KNCA

До слова, попередній масштабний військовий парад у КНДР проходив не так давно – у жовтні 2020 року, а присвячений він був до 75-річчя створення Трудової партії. До чого присвячений парад 14 січня, ЗМІ не повідомляли.

Можливо, парад провели до закінчення шестиденного з'їзду Трудової партії, на якому, нагадаємо, лідера Північної Кореї Кім Чен Ина зробили генеральним секретарем.