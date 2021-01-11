Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин більше не голова Трудової партії. Тепер він став її генеральним секретарем. Незадовго до цього виконавчу політраду партії спеціально перейменували на секретаріат.

Кім Чен Ин став генеральним секретарем

8 з'їзд Трудової партії КНДР (Корейська Народно-Демократична Республіка, скорочено – Північна Корея) постановив "високо цінувати Кім Чен Ина як генерального секретаря". Про це повідомили у DW 11 січня.

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З'їзд партії тривав 6 днів у Пхеньяні. Перед обранням Кім Чен Ина генсеком виконавчу політичну раду партії спеціально перейменували у секретаріат.

Для чого Кім Чин Ин змінив свій статус

Внутрішні справи Північної Кореї дослідити досить важко через закритість країни. Тож чи має зміна статусу Кім Чен Ина з лідера партії на генсека практичне значення – достеменно не відомо.

Можна тільки припустити, що глава КНДР забажав себе прирівняти до історичних постатей – свого батька Кім Чен Іра та засновника Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Ір Сена.

У яких стосунках станом на початок 2021 року перебуває КНДР зі світом

8 січня Кім Чен Ин у свому виступі наголосив, що КНДР потребує всеосяжного розширення і розвитку зовнішніх зв'язків. Тоді у його заяві не було конкретики , про які країни мовиться.

розширення і розвитку зовнішніх зв'язків. Проте 9 січня лідер КНДР уточнив, що не має наміру відступати від політики конфронтації зі США. Цю державу він назвав "найбільшим ворогом" КНДР. З Росією та Китаєм Пхеньян начебто має намір розвивати двосторонні відносини.

Водночас Кім запевнив, що від нарощування ядерного потенціалу Північна Корея точно відмовлятися не збирається. Ба більше – вже майже завершена розробка атомного підводного човна.