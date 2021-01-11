Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын больше не глава Трудовой партии. Теперь он стал ее генеральным секретарем. Незадолго перед этим исполнительный политсовет партии специально переименовали в секретариат.

Ким Чен Ын стал генеральным секретарем

8 съезд Трудовой партии КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика, сокращенно – Северная Корея) постановил "высоко ценить Ким Чен Ына в качестве генерального секретаря". Об этом сообщили в DW 11 января.

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Съезд партии длился 6 дней в Пхеньяне. Перед избранием Ким Чен Ына генсеком исполнительный политический совет партии специально переименовали в секретариат.

Для чего Ким Чин Ын изменил свой статус

Внутренние дела Северной Кореи исследовать довольно трудно из-за закрытости страны. Поэтому имеет ли изменение статуса Ким Чен Ына с лидера партии на генсека практическое значение – точно не известно.

Можно только предположить, что глава КНДР пожелал себя приравнять к историческим фигурам – своего отца Ким Чен Ира и основателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена.

В каких отношениях состоянию на начало 2021 находится КНДР с миром

8 января Ким Чен Ын во время своего выступления подчеркнул, что КНДР нуждается во всеобъемлющем расширении и развитии внешних связей. Тогда в его заявлении не было конкретики , о каких странах идет речь.

Однако 9 января лидер КНДР уточнил, что не намерен отступать от политики конфронтации с США. Это государство он назвал "самым большим врагом" КНДР. С Россией и Китаем Пхеньян якобы намерен развивать двусторонние отношения.

В то же время Ким заверил, что от наращивания ядерного потенциала Северная Корея точно отказываться не собирается. Более того – уже почти завершена разработка атомной подводной лодки.