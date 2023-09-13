Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан предположил 24 Каналу, что Путину уже не нужно просить боеприпасы у Ким Чен Ына. Если бы это не было решено, они бы не встречались.

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"Наверное, просить Путин уже ничего не будет. Если бы это не было решено, они бы не встречались. Скорее всего, все уже попросили раньше и получили согласие. Уже разрабатывается определенный механизм контроля и взаимоотношений. Северная Корея будет снабжать боеприпасами", – считает он.

Сколько снарядов Россия может получить от КНДР

Роман Свитан отметил, что в Северной Корее есть большое количество боеприпасов: старые советские, собственного производства и китайские. Они и раньше передавали советские снаряды, ракеты к "Градам" и мины с минометами.

Скорее всего, будет такого рода замещение. Китайцы не будут напрямую отправлять свою продукцию в Россию. Они боятся жестких санкций. Поэтому китайцы будут восстанавливать то количество боеприпасов в Северной Корее, которое она отдадут россиянам, своего и советского производства,

– сказал он.

По мнению военного эксперта, Северная Корея может выделить россиянам до 2 миллионов снарядов за год. Передать сразу все не получится из-за логистических проблем.

"Примерно 2 миллиона снарядов в год россияне производят самостоятельно. Это примерно 7 тысяч боеприпасов в сутки. Сейчас они используют примерно 15 тысяч снарядов. Если бы Северная Корея не поставила им свое вооружение, то они ушли бы с 15 тысяч до 7 тысяч, работали бы "с колес", – объяснил Свитан.

Снабжение боеприпасов из КНДР не увеличит количество снарядов у россиян. Это просто оставит их на том же уровне – примерно 15 тысяч в сутки.

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