Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание высшего партийного органа своей страны – политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). На мероприятии в основном обсуждали экономические вопросы, правда лидер КНДР не оставил также без внимания информацию о его смерти, которую распространили западные СМИ.

Информацию об участии Ким Чен Ына в заседании политбюро ЦК ТПК обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Говорится, что во время мероприятия обсудили ряд вопросов дальнейшего развития экономики страны "с опорой на собственные силы". Также корейская власть обсудила "дальнейшее улучшение жизни людей".

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О еще говорил Ким Чен Ын на заседании политбюро ЦК ТПК

Главной темой стало развитие химической промышленности. Как объясняет ЦТАК, партийное руководство КНДР рассматривает химическую и металлургическую промышленность в роли "двух столбов самодостаточной экономики".

Ким Чен Ын, в частности, "указал направление и способы перестройки химической промышленности КНДР в соответствии с принципами идеологии чучхе и требованиями современности". Так он хочет вывести отрасль "на путь устойчивого развития".

Также на совещании обсудили тему строительства жилья в Пхеньяне "для улучшения благосостояния столичных жителей". По информации ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул важность принятия соответствующих государственных мер.

Кроме того, участники заседания уделили внимание подготовке к празднованию 75-й годовщины создания ТПК. Эту дату в КНДР будут широко отмечать 10 октября.

По информации СМИ, не обошел лидер КНДР возможность прокомментировать информацию о своей смерти. Так, продемонстрировал большое удивление такими сообщениями в западных изданиях.

В то же время в сети подчеркивают, что у Ким Чен Ына был уставший вид. На обнародованных фото видно его опухшее лицо.

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Ким Чен Ын во время заседания политбюро ЦК ТПК: Фото: ЦТАК

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