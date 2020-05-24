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Ким Чен Ын наконец появился на публике после длительного отсутствия

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Ким Чен Ын наконец появился на публике после длительного отсутствия: детали
Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета / ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал о себе знать. В частности, северокорейский диктатор провел расширенное заседание Центрального военного комитета. Последний раз перед этим он появлялся на публике 1 мая.

Подробнее о появлении Ким Че Ына

Материал о заседании опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Дату проведения мероприятия не называют.

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В то же время журналисты указывают, что приказы, которые лидер КНДР подписал по итогам заседания, опубликованы 23 мая.

Кроме того, агентство сопровождало статью фотографией лидера, где он сидит в президиуме на фоне флагов Трудовой партии Кореи.

Какие темы обсуждали на заседании Центрального военного комитета

В частности, говорилось о новой политике по укреплению ядерного потенциала страны. Ким Чен Ын в свою очередь пообещал усилить сдерживания ядерной войны.

На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности,
– говорится в материале информационного агентства.

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Что известно об исчезновении Ким Чен Ына

  • О его участии в публичных мероприятиях не было информации в течение 20 дней.
  • Последний раз он участвовал в открытии завода удобрений. Произошло это 1 мая.
  • В западных, южнокорейских и японских СМИ начали распространяться слухи о серьезных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти.
  • На фотографиях и видео с мероприятия на Сунчхонском заводе, которые распространили северокорейские пропагандисты, Ким Чен Ын выглядел весело и здорово.
  • Японские и южнокорейские СМИ позже сообщали, что после посещения завода лидер КНДР находится на курорте в Вонсане.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Ким Чен Ын КНДР Новости политики
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