Ким Чен Ын наконец появился на публике после длительного отсутствия

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал о себе знать. В частности, северокорейский диктатор провел расширенное заседание Центрального военного комитета. Последний раз перед этим он появлялся на публике 1 мая.

Подробнее о появлении Ким Че Ына

Материал о заседании опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Дату проведения мероприятия не называют.

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В то же время журналисты указывают, что приказы, которые лидер КНДР подписал по итогам заседания, опубликованы 23 мая.

Кроме того, агентство сопровождало статью фотографией лидера, где он сидит в президиуме на фоне флагов Трудовой партии Кореи.

Какие темы обсуждали на заседании Центрального военного комитета

В частности, говорилось о новой политике по укреплению ядерного потенциала страны. Ким Чен Ын в свою очередь пообещал усилить сдерживания ядерной войны.

На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности,

– говорится в материале информационного агентства.

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