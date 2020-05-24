Ким Чен Ын наконец появился на публике после длительного отсутствия
Лидер КНДР Ким Чен Ын дал о себе знать. В частности, северокорейский диктатор провел расширенное заседание Центрального военного комитета. Последний раз перед этим он появлялся на публике 1 мая.
Подробнее о появлении Ким Че Ына
Материал о заседании опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Дату проведения мероприятия не называют.
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В то же время журналисты указывают, что приказы, которые лидер КНДР подписал по итогам заседания, опубликованы 23 мая.
Кроме того, агентство сопровождало статью фотографией лидера, где он сидит в президиуме на фоне флагов Трудовой партии Кореи.
Какие темы обсуждали на заседании Центрального военного комитета
В частности, говорилось о новой политике по укреплению ядерного потенциала страны. Ким Чен Ын в свою очередь пообещал усилить сдерживания ядерной войны.
На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности,
– говорится в материале информационного агентства.
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Что известно об исчезновении Ким Чен Ына
- О его участии в публичных мероприятиях не было информации в течение 20 дней.
- Последний раз он участвовал в открытии завода удобрений. Произошло это 1 мая.
- В западных, южнокорейских и японских СМИ начали распространяться слухи о серьезных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти.
- На фотографиях и видео с мероприятия на Сунчхонском заводе, которые распространили северокорейские пропагандисты, Ким Чен Ын выглядел весело и здорово.
- Японские и южнокорейские СМИ позже сообщали, что после посещения завода лидер КНДР находится на курорте в Вонсане.