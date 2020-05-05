Путин наградил Ким Чен Ына медалью за Вторую мировую

Президент России Владимир Путин наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью по случаю 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне".

Как говорится в указе Путина, это награда "за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и захороненных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранении захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР". Об этом сообщает посольство России в КНДР.

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Лично Ким Чен Ын не присутствовал на церемонии награждения. 5 мая посол России в КНДР Александр Мацегора вручил медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.



Медаль, которой Путин наградил Ким Чен Ына

Заметим! КYДР возникла после Второй мировой войны. Произошло это после поражения Японии в 1945 году, которая ранее правила объединенной Кореей. В том же году в КНДР было установлено "советское гражданское управление". А в феврале 1946-го было сформировано временное правительство во главе с Ким Ир Сеном – дедом Ким Че Ына. Советские войска покинули полуостров в 1948 году.