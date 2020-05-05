Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю за Другу світову: фото

Президент Росії Володимир Путін нагородив лідера КНДР Кім Чен Ина медаллю з нагоди 75-річчя "Перемоги у Великій Вітчизняній Війні".

Як мовиться в указі Путіна, це нагорода "за великий особистий внесок в увічнення пам’яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і проявлену турботу про збереження поховань і меморіалів радянських воїнів у КНДР". Про це повідомляє посольство Росії в КНДР.

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Проте, особисто Кім Чен Ин не був присутнім на церемонії нагородження. 5 травня посол Росії у КНДР Олександр Мацегора передав медаль міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвону.



Медаль, якою Путін нагородив Кім Чен Ина

Зауважимо! КДР виникла після Другої світової війни. Сталося це після поразки Японії в 1945 році, яка раніше правила об'єднаною Кореєю. Того ж року в КНДР було встановлено "Радянське цивільне управління". А в лютому 1946-го було сформовано тимчасовий уряд на чолі з Кім Ір Сеном – дідом Кім Че Ина. Радянські війська покинули півострів в 1948 році.

До слова, останнім часом почали ширитися чутки про хворобу та навіть імовірну смерть очільника КНДР. Однак, 3 травня після 20 днів відсутності Кім Чен Ин з'явився на публіці. Він узяв участь в урочистостях на заводі з виробництва добрив в Сунчхоні.

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