Кім Чен Ин нарешті з’явився на публіці після тривалої відсутності

Лідер КНДР Кім Чен Ин дав про себе знати. Зокрема, північнокорейський диктатор провів розширене засідання Центрального військового комітету. Востаннє перед цим він з’являвся на публіці 1 травня.

Детальніше про появу Кім Че Ина

Матеріал про засідання опублікувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). Дату проведення заходу не називають.

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Водночас журналісти вказують, що накази, які лідер КНДР підписав за підсумками засідання, опубліковано 23 травня.

Крім того, агентство супроводило статтю фотографією лідера, де він сидить в президії на тлі прапорів Трудової партії Кореї.

Які теми обговорювали на зсіданні Центрального військового комітету

Зокрема, мовилося про нову політику щодо зміцнення ядерного потенціалу країни. Кім Чен ИН, зі свого боку, пообіцяв посилити стримування ядерної війни.

На зустрічі було викладено нову політика для подальшого посилення стримування ядерної війни в країні та введення стратегічних збройних сил в стан підвищеної готовності,

– мовиться у матеріалі інформаційної агенції.

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