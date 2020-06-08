Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин провів засідання вищого партійного органу своєї країни – політбюро ЦК Трудової партії Кореї (ТПК). На заході здебільшого обговорювали економічні питання, щоправда лідер КНДР не лишив також без уваги інформацію про його смерть, яку ширили західні ЗМІ.

Інформацію про участь Кім Чен Ина у засіданні політбюро ЦК ТПК оприлюднила Центральна телеграфна агенція Кореї (ЦТАК). Мовиться, що під час заходу обговорили низку питань щодо подальшого розвитку економіки країни "з опорою на власні сили". Також корейська владf обговорила "подальше покращення життя людей".

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Про ще говорив Кім Чен Ин на засіданні політбюро ЦК ТПК

Головною темою став розвиток хімічної промисловості. Як пояснює ЦТАК, партійне керівництво КНДР розглядає хімічну та металургійну промисловість у ролі "двох стовпів самодостатньої економіки".

Кім Чен Ин, зокрема, "вказав напрямок і способи перебудови хімічної промисловості КНДР відповідно до принципів ідеології чучхе та вимог сучасності". Так він хоче вивести галузь на шлях сталого розвитку".

Також на нараді обговорили тему будівництва житла в Пхеньяні "для поліпшення добробуту столичних жителів". За інформацією ЦТАК, Кім Чен Ин підкреслив важливість ухвалення відповідних державних заходів.

Крім того, учасники засідання приділили увагу підготовці до святкування 75-ї річниці створення ТПК. Цю дату в КНДР широко відзначатимуть 10 жовтня.

За інформацією, ЗМІ не оминув лідер КНДР нагоду прокоментувати інформацію про свою смерть. Так, продемонстрував неабияке здивування такими повідомленнями в західних виданнях.

Водночас у мережі підкреслюють, що Кім Чен Ин мав стомлений вигляд. На оприлюднних фото видно його опухле обличчя.

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Кім Чен Ин під час засідання політбюро ЦК ТПК / Фото: ЦТАК

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