Бронепоезд диктатора уже в России: Ким Чен Ын едет во Владивосток, чтобы увидеть Путина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин таки поехал в Россию. Журналисты сообщают, что с самого утра 12 сентября его поезд въехал на территорию страны-агрессора.

В изданиях ссылаются на министра обороны Южной Кореи. По его словам, в министерстве считают, что Ким Чен Ын с самого утра 12 сентября въехал в Россию, где у него запланирована встреча с Владимиром Путиным.

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Первый выезд из страны за 4 года

Министерство национальной обороны считает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию сегодня рано утром на частном поезде,

– цитирует AFP Министерство обороны Южной Кореи.

Собственно, журналисты отмечают, что это первый выезд Ким Чен Ина за пределы его страны за последние 4 года. В последний раз он покидал Северную Корею в 2019 году. Правда, для того чтобы тоже прибыть с визитом в Россию.

Информацию подтверждают в России

Обратим внимание, что утром росСМИ тоже начали писать о том, что бронепоезд уже курсирует по территории России. И что он вместе с диктатором из КНДР двигается во Владивосток.

Собственно, Ким Чен Ын планирует встретиться с Владимиром Путиным во время Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке. Правда, точно неизвестно, когда эта встреча состоится.

В США считают, что у Кима и Путина есть четкая цель. Они могут обсудить снабжение России боеприпасов из Северной Кореи. Также говорят, что лидер КНДР может попросить Кремль оказать продовольственную помощь.

В самом Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина. Также заявили, что "в ближайшие дни" он встретится с Владимиром Путиным. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о неком "насыщенном обмене мнениями" о ситуации в регионе. По его словам, Ким и Путин обсудят двусторонние связи. В то же время пресс-конференция во время встречи диктаторов не запланирована.

Тем временем в США сделали предупреждение

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга отметил, что будут внимательно следить за результатами встречи обоих диктаторов.

Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН,

– подчеркнул он.

Миллер также отметил, что США не ослабляют санкции против обоих государств. И, если потребуется, могут применить новые ограничения. Он подчеркнул, что эффективность санкций доказывает тот факт, что Путин за помощью обращается в Северную Корею.