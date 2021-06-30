Ким Чен Ын заявил о "большом кризисе" в КНДР
30 июня 2021 , 11:19Читати новину українською
Источник:Kyodo
Ким Чен Ын объявил о начале кризиса в сфере обеспечения безопасности Северной Кореи и ее населения. Политик обвинил во всем некомпетентных и безответственных высокопоставленных чиновников.
По словам Ким Чен Ына, этих чиновников уже отправили в отставку. Лидер Северной Кореи призвал активизировать кампанию против "идеологических ошибок и негативных элементов разного рода".
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Политик подчеркнул, что чиновники пренебрегли реализацией решений партии, поэтому действовать нужно немедленно.
Тем самым они вызвали серьезный инцидент, который повлек тяжкие последствия кризисной ситуации в деле обеспечения безопасности государства и граждан,
– подчеркнул Ким Чен Ын.
В Северной Корее не хватает еды для населения
- В июне 2021 года Ким Чен Ын публично признал, что Северная Корея страдает от нехватки продуктов. Политик назвал 2 причины такого развития событий: пандемия коронавируса и непогода, которая уничтожила урожай зерна.
- Кроме того, среди возможных причин продовольственного кризиса в Северной Корее СМИ называют закрытые еще в феврале 2020 года границы и санкции из-за ядерного оружия.
- Институт развития Кореи прогнозирует, что в 2021 году стране не будет хватать примерно 1,35 миллиона тонн продовольствия.