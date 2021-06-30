Ким Чен Ын заявил о "большом кризисе" в КНДР

Ким Чен Ын объявил о начале кризиса в сфере обеспечения безопасности Северной Кореи и ее населения. Политик обвинил во всем некомпетентных и безответственных высокопоставленных чиновников.

По словам Ким Чен Ына, этих чиновников уже отправили в отставку. Лидер Северной Кореи призвал активизировать кампанию против "идеологических ошибок и негативных элементов разного рода".

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Политик подчеркнул, что чиновники пренебрегли реализацией решений партии, поэтому действовать нужно немедленно.

Тем самым они вызвали серьезный инцидент, который повлек тяжкие последствия кризисной ситуации в деле обеспечения безопасности государства и граждан,

– подчеркнул Ким Чен Ын.

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