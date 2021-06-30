За словами Кім Чен Ина, цих посадовців уже відправили у відставку. Лідер Північної Кореї закликав активізувати кампанію проти "ідеологічних помилок і негативних елементів різного роду".

Зауважте Захід чекає поки Кім Чен Ин сам попросить діалогу, – Печій

Політик наголосив, що чиновники знехтували реалізацією рішень партії, тому діяти потрібно негайно.

Тим самим вони викликали серйозний інцидент, який спричинив тяжкі наслідки кризової ситуації в справі забезпечення безпеки держави і громадян,

– наголосив Кім Чен Ин.

У Північній Кореї не вистачає їжі для населення