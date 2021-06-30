За словами Кім Чен Ина, цих посадовців уже відправили у відставку. Лідер Північної Кореї закликав активізувати кампанію проти "ідеологічних помилок і негативних елементів різного роду".
Зауважте Захід чекає поки Кім Чен Ин сам попросить діалогу, – Печій
Політик наголосив, що чиновники знехтували реалізацією рішень партії, тому діяти потрібно негайно.
Тим самим вони викликали серйозний інцидент, який спричинив тяжкі наслідки кризової ситуації в справі забезпечення безпеки держави і громадян,
– наголосив Кім Чен Ин.
У Північній Кореї не вистачає їжі для населення
- У червні 2021 року Кім Чен Ин публічно визнав, що Північна Корея страждає від нестачі продуктів. Політик назвав 2 причини такого розвитку подій: пандемія коронавірусу та негода, яка знищила урожай зерна.
- Окрім того, серед можливих причин продовольчої кризи у Північній Кореї ЗМІ називають закриті ще у лютому 2020 року кордони та санкції через ядерну зброю.
- Інститут розвитку Кореї прогнозує, що у 2021 році країні не вистачатиме приблизно 1,35 мільйона тонн продовольства.