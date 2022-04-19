У Кима много работы

Виталий Ким не выходил с видеообращением от 17 апреля и только теперь обратился к украинцам. Во вторник, 19 апреля, Ким объяснил, почему так редко записывает обращение.

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По словам главы Николаевской ОВ, у него мало времени. Ким рассказал, что много работы по восстановлению логистики и экономики.

Добрый день, мы из Украины! Со мной все хорошо. Времени нет. Работаем над экономикой сейчас. Много работы по восстановлению логистики, экономики,

– заявил Ким.

Смотрите видеообращение Кима

Следует заметить, что оккупанты не перестают обстреливать Николаев и область. Минувшей ночью россияне совершили хаотический обстрел Николаева.

Также враг лупил запрещенными кассетными снарядами по Очакову. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушены гражданские инфраструктуры.

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