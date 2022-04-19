У Кіма багато роботи

Віталій Кім не виходив з відеозверненням від 17-го квітня і тільки тепер звернувся до українців. У вівторок, 19-го квітня, Кім пояснив, чому так рідко записує звернення.

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За словами очільника Миколаївської ОВА, у нього мало часу. Кім розповів, що має багато роботи щодо відновлення логістики та економіки.

Доброго дня, ми з України! Зі мною все добре. Часу немає. Працюємо над економікою зараз. Багато роботи з відновлення логістики, економіки,

– заявив Кім.

Дивіться відео звернення Кіма

Слід зауважити, що окупанти не перестають обстрілювати Миколаїв та область. Минулої ночі росіяни здійснили хаотичний обстріл Миколаєва.

Також ворог гатив забороненими касетними снарядами по Очакову. Внаслідок обстрілу є постраждалі та зруйновано цивільні інфраструктуру.

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