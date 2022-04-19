У Кіма багато роботи
Віталій Кім не виходив з відеозверненням від 17-го квітня і тільки тепер звернувся до українців. У вівторок, 19-го квітня, Кім пояснив, чому так рідко записує звернення.
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За словами очільника Миколаївської ОВА, у нього мало часу. Кім розповів, що має багато роботи щодо відновлення логістики та економіки.
Доброго дня, ми з України! Зі мною все добре. Часу немає. Працюємо над економікою зараз. Багато роботи з відновлення логістики, економіки,
– заявив Кім.
Дивіться відео звернення Кіма
- Слід зауважити, що окупанти не перестають обстрілювати Миколаїв та область. Минулої ночі росіяни здійснили хаотичний обстріл Миколаєва.
- Також ворог гатив забороненими касетними снарядами по Очакову. Внаслідок обстрілу є постраждалі та зруйновано цивільні інфраструктуру.
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