Ким похвастался подарками, которые передают ему украинцы в день рождения
13 марта 2022 , 20:42Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Виталия Кима
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поблагодарил украинцев за поздравления с днем рождения. Кроме того, он рассказал, какие подарки получил.
"Много приятностей и мясо, и сало, и плюшечки, и носочки. Большое спасибо", – сказал Ким.
К слову, Вам нужно поучиться у нас, – Ким обратился к россиянам, которые не умеют бороться с режимами
Также показал мину направленного действия, добавив, что очень полезная вещь в хозяйстве.
Виталий Ким показал свои подарки / Скриншот из видео
По его словам, всем отписать не может, однако ему очень приятно внимание украинцев.
Приятно ваше внимание. Я постараюсь ваши ожидания оправдать и двигаться дальше, как мы и двигались,
– подчеркнул глава ОВА.
Очередное обращение Виталия Кима: смотрите видео