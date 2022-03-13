Ким похвастался подарками, которые передают ему украинцы в день рождения

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поблагодарил украинцев за поздравления с днем рождения. Кроме того, он рассказал, какие подарки получил.

"Много приятностей и мясо, и сало, и плюшечки, и носочки. Большое спасибо", – сказал Ким.

К слову, Вам нужно поучиться у нас, – Ким обратился к россиянам, которые не умеют бороться с режимами

Также показал мину направленного действия, добавив, что очень полезная вещь в хозяйстве.



Виталий Ким показал свои подарки / Скриншот из видео

По его словам, всем отписать не может, однако ему очень приятно внимание украинцев.

Приятно ваше внимание. Я постараюсь ваши ожидания оправдать и двигаться дальше, как мы и двигались,

– подчеркнул глава ОВА.

Очередное обращение Виталия Кима: смотрите видео