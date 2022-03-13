"Багато приємностей і м'ясо, і сало, і плюшечки, і шкарпетки. Дуже дякую", – сказав Кім.
До слова Вам треба повчитися у нас, – Кім звернувся до росіян, які не вміють боротися з режимами
Також показав міну направленої дії, додавши, що дуже корисна річ в господарстві.
Віталій Кім показав свої подарунки / Скриншот з відео
За його словами, всім відписати не може, однак, йому дуже приємна увага українців.
Приємна ваша увага. Я постараюсь ваші очікування виправдати і рухатись далі, як ми і рухались,
– наголосив очільник ОВА.
Чергове звернення Віталія Кіма: дивіться відео