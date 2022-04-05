Ким показал видео момента циничного удара по детской больнице в Николаеве
5 апреля 2022 , 15:34Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кима
Российские оккупанты 4 апреля обстреляли кассетными боеприпасами Николаев. Под удар попала детская больница.
Россияне обстреливали город вечером. Глава ОВА Виталий Ким опубликовал видео момента попадания снарядов в больницу.
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Смотрите видео момента обстрела детской больницы:
Рашисты целились даже в игрушечного работа на площадке. "А здесь целились в суперсовременного робота на территории больницы", – сыронизировал Ким.
Последствия обстрела детской площадки возле больницы / Фото Виталия Кима
Заметим, в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами погибли 10 человек, среди которых 1 ребенок. Также известно, что 61 человек получил ранения.
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