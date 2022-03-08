Ким поздравил с 8 Марта мужчин, сбежавших из Украины

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поздравил с 8 Марта не только женщин, но и мужчин. Сделал он это, естественно, в характерной для себя ироничной форме.

На своем телеграм-канале Виталий Ким выложил короткое видео, в котором с Международным женским днем поздравил мужчин.

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Да, и еще один момент. Поздравляю с 8 Марта всех мужчин, бежавших из Украины вместо того, чтобы защищать ее,

– сказал он.

Смотрите на видео поздравления мужчин с 8 Марта от Кима:

А вот женщинам в этот день пожелал, чтобы их сыновья, мужья, родители позвонили и сказали, что с ними все хорошо и не было потерь.

По словам главы Николаевской ОВ, в такие дни вспоминаешь, как жилось в мирное время и как мало нужно для счастья – чтобы никто не стрелял.