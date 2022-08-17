Это гибридная война, они террористы, – Ким об "анонсированных" целях россиян

российские захватчики иногда "анонсируют" свои цели, называя ряд объектов, в частности, гражданских. Так противник ведет свою гибридную информационную войну.

Об этом 24 каналу сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что россияне идут на такой шаг, ведь они террористы.

Обратите внимание Кое-кто не понимал, что помогал оккупантам, – Ким о "400 подозреваемых коллаборантах"

"оккупанты выбрасывают предыдущие возможные цели"

Ким рассказал, что российские военные выбирают себе так называемые цели. Некоторые из них расположены близко к военным, а некоторые сугубо гражданские.

Они выбрасывают предыдущие возможные цели, заявляя, что поразят гражданский объект. Такие они россияне – террористы,

– заметил он.

По словам главы Николаевской ОВА, существует вероятность, что именно туда и "прилетит".

Ким рассказал, как и почему россияне "анонсируют" цели: смотрите видео

Для чего россияне так поступают

Ким отметил, что оккупанты, например, "заявляют" 50 объектов как возможные цели. Затем ударяют по одному, после чего могут объявить, что будет еще 50 целей.

Это чисто сочетание информационной войны и гибридной,

– подчеркнул председатель ОВА.

Он объяснил, что россияне делают так, чтобы люди боялись. оккупанты не гнушаются никаким методом для запугивания украинцев.

Ситуация в Николаеве: последние новости

В ночь на 17 августа в Николаеве слышали звуки взрывов . В области объявляли воздушную тревогу. Кроме того, о взрывах сообщалось и в Херсоне.

русские захватчики еще раз ударили ракетами по Николаеву. В городе зафиксировали 6 "прилетов" . Вероятно, это были ракеты типа С-300.

Под обстрелы в Николаеве попал Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Лишь несколько дней назад мэр города доказывал, что там нет никакой военной базы.

Вас может заинтересовать – россияне попали в два крупнейших университета Николаева: смотрите видео