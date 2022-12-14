Эти данные Виталий Ким сообщил утром 14 декабря. То есть после того, как россияне на рассвете уже атаковали "шахидами" Киевскую область и столицу Украины.

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Что известно об опасности новой атаки россиян

Еще одна волна "мопедов" прорывается. Некоторые даже с глушителями…
– объяснил Виталий Ким.

Он заверил, что наши военные Вооруженных сил уже дежурят и готовы отражать атаки врага.


ВСУ готовятся сбивать российские "шахиды", которые могут атаковать Юг / Фото с телеграммы Виталия Кима

Что известно о новой угрозе от россиян

  • На рассвете 14 декабря россияне атаковали своими "шахидами" Киевскую область. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Воздушные силы ВСУ сбили 13 иранских дронов, атаковавших область.
  • Предварительно известно, что беспилотники двигались с юга Украины по реке Днепр. То есть Россия не запускала дроны с территории Белоруссии.
  • Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия атаковала Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Запустила их с восточного побережья Азовского моря. По данным наших военных, радиолокационные средства обнаружили более 10 барражирующих боеприпасов.
  • Более того, в Воздушных силах сказали, будут ли атаки россиян дронами 14 декабря. Там заявили, что россияне обычно используют дроны ночью, начиная с 23 часов до утра.
  • Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил: "Если говорить о сегодняшнем дне (14 декабря – 24 канал), то, возможно, россияне будут придерживаться стандартной тактики".