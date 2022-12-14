Эти данные Виталий Ким сообщил утром 14 декабря. То есть после того, как россияне на рассвете уже атаковали "шахидами" Киевскую область и столицу Украины.

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Что известно об опасности новой атаки россиян

Еще одна волна "мопедов" прорывается. Некоторые даже с глушителями…

– объяснил Виталий Ким.

Он заверил, что наши военные Вооруженных сил уже дежурят и готовы отражать атаки врага.



ВСУ готовятся сбивать российские "шахиды", которые могут атаковать Юг / Фото с телеграммы Виталия Кима

Что известно о новой угрозе от россиян