Эти данные Виталий Ким сообщил утром 14 декабря. То есть после того, как россияне на рассвете уже атаковали "шахидами" Киевскую область и столицу Украины.
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Что известно об опасности новой атаки россиян
Еще одна волна "мопедов" прорывается. Некоторые даже с глушителями…
– объяснил Виталий Ким.
Он заверил, что наши военные Вооруженных сил уже дежурят и готовы отражать атаки врага.
ВСУ готовятся сбивать российские "шахиды", которые могут атаковать Юг / Фото с телеграммы Виталия Кима
Что известно о новой угрозе от россиян
- На рассвете 14 декабря россияне атаковали своими "шахидами" Киевскую область. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Воздушные силы ВСУ сбили 13 иранских дронов, атаковавших область.
- Предварительно известно, что беспилотники двигались с юга Украины по реке Днепр. То есть Россия не запускала дроны с территории Белоруссии.
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия атаковала Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Запустила их с восточного побережья Азовского моря. По данным наших военных, радиолокационные средства обнаружили более 10 барражирующих боеприпасов.
- Более того, в Воздушных силах сказали, будут ли атаки россиян дронами 14 декабря. Там заявили, что россияне обычно используют дроны ночью, начиная с 23 часов до утра.
- Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил: "Если говорить о сегодняшнем дне (14 декабря – 24 канал), то, возможно, россияне будут придерживаться стандартной тактики".