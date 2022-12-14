Ці дані Віталій Кім повідомив вранці 14 грудня. Тобто після того, як росіяни вдосвіта вже атакували "шахідами" Київську область та столицю України.

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Що відомо про небезпеку нової атаки росіян

Ще одна хвиля "мопедів" проривається. Деякі навіть із глушниками…

– пояснив Віталій Кім.

Він запевнив, що наші військові Збройних Сил вже чергують та готові відбивати атаки ворога.



ЗСУ готуються збивати російські "шахіди", які можуть атакувати Південь / Фото з телеграму Віталія Кіма

Що відомо про нову загрозу від росіян