Ці дані Віталій Кім повідомив вранці 14 грудня. Тобто після того, як росіяни вдосвіта вже атакували "шахідами" Київську область та столицю України.
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Що відомо про небезпеку нової атаки росіян
Ще одна хвиля "мопедів" проривається. Деякі навіть із глушниками…
– пояснив Віталій Кім.
Він запевнив, що наші військові Збройних Сил вже чергують та готові відбивати атаки ворога.
ЗСУ готуються збивати російські "шахіди", які можуть атакувати Південь / Фото з телеграму Віталія Кіма
Що відомо про нову загрозу від росіян
- Вдосвіта 14 грудня росіяни атакували своїми "шахідами" Київську область. Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що Повітряні сили ЗСУ збили 13 іранських дронів, які атакували область.
- Попередньо відомо, що безпілотники рухалися з Півдня України по річці Дніпро. Тобто Росія не запускала дрони з території Білорусі.
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія атакувала Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Запустила їх зі східного узбережжя Азовського моря. За даними наших військових, радіолокаційні засоби виявили понад 10 баражуючих боєприпасів.
- Ба більше, у Повітряних силах сказали, чи будуть атаки росіян дронами 14 грудня. Там заявили, що росіяни зазвичай використовують дрони вночі, починаючи з 23 години й до ранку.
- Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив: "Якщо говорити про сьогоднішній день (14 грудня – 24 канал), то, можливо, росіяни будуть дотримуватись стандартної тактики".