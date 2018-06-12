Ким Чен Ын может "съесть" Южную Корею, – эксперт

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – молодой, иногда горячий, но на самом деле хитрый и умный политик. Он заинтересован в переговорах с США, чтобы найти выгодные политические решения для себя самого. Но существуют определенные риски.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Читайте также: Трамп прокомментировал приказы Ким Чен Ына об убийстве членов его собственной семьи

Ким Чен Ын своими агрессивными заявлениями набил себе цену, поднял ставки так высоко, чтобы можно было легко сесть за стол переговоров. Это была его цель. У него много проблем – отсталость промышленности, нет возможности свободно торговать. Хотя Ким Чен Ын не готов поступаться своими принципами: диктатурой, провести открытые выборы, установить свободу прессы. Он хочет получить бонус от Запада, но не готов измениться и стать прозападным,

– заметил Николай Давидюк.

В то же время, по его словам, если начнется денуклеаризация, соглашение о чем подписали Дональд Трамп и Ким Чен Ын, то это может привести к тому, что через несколько лет мы увидим процесс объединения двух Корей. Вопрос, какая из Корей какую поглотит. Развитая демократическая Южная Корея? Или недемократическая и неразвитая КНДР? Это цивилизационный выбор, что найдет отголоски в других странах, повлияет на политические выборы.

"Наибольший риск, чтобы Ким Чен Ын политически не съел Южную Корею. Это уникальная страна, – наиболее демократизованная, которая задает политические стандарты в регионе. Если будет откат демократии в этом регионе, это будет негативным сигналом для мира и усилит Китай. Хотя лидер КНДР – политик, который умеет удивлять. Два года назад никто бы не поверил, что он сядет за стол переговоров с США. Потому что он будет делать дальше – загадка", – подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова.

Что такое денуклеаризация?

Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.