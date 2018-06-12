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Ким Чен Ын может "съесть" Южную Корею, – эксперт

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Северная Корея может поглотить Южную Корею?
Северная Корея может поглотить Южную Корею? / ТСН

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – молодой, иногда горячий, но на самом деле хитрый и умный политик. Он заинтересован в переговорах с США, чтобы найти выгодные политические решения для себя самого. Но существуют определенные риски.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Ким Чен Ын своими агрессивными заявлениями набил себе цену, поднял ставки так высоко, чтобы можно было легко сесть за стол переговоров. Это была его цель. У него много проблем – отсталость промышленности, нет возможности свободно торговать. Хотя Ким Чен Ын не готов поступаться своими принципами: диктатурой, провести открытые выборы, установить свободу прессы. Он хочет получить бонус от Запада, но не готов измениться и стать прозападным,
– заметил Николай Давидюк.

В то же время, по его словам, если начнется денуклеаризация, соглашение о чем подписали Дональд Трамп и Ким Чен Ын, то это может привести к тому, что через несколько лет мы увидим процесс объединения двух Корей. Вопрос, какая из Корей какую поглотит. Развитая демократическая Южная Корея? Или недемократическая и неразвитая КНДР? Это цивилизационный выбор, что найдет отголоски в других странах, повлияет на политические выборы.

"Наибольший риск, чтобы Ким Чен Ын политически не съел Южную Корею. Это уникальная страна, – наиболее демократизованная, которая задает политические стандарты в регионе. Если будет откат демократии в этом регионе, это будет негативным сигналом для мира и усилит Китай. Хотя лидер КНДР – политик, который умеет удивлять. Два года назад никто бы не поверил, что он сядет за стол переговоров с США. Потому что он будет делать дальше – загадка", – подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова.

Что такое денуклеаризация?
Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.

Теги: Новости Украины Новости политики КНДР Дональд Трамп Ким Чен Ын Новости США Южная Корея
Источник: 24 канал
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