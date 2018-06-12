14:49
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кім Чен Ин може "з’їсти" Південну Корею, – експерт

917 Читать новость на русском
Північна Корея може поглинути Південну Корею?
Північна Корея може поглинути Південну Корею? / ТСН

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин – молодий, інколи гарячий, але насправді хитрий і розумний політик. Він зацікавлений у переговорах із США, щоб знайти вигідні політичні рішення для себе самого. Але існують певні ризики.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Читайте також: Трамп прокоментував накази Кім Чен Ина про вбивства членів його власної сім’ї

Кім Чен Ин своїми агресивними заявами набив собі ціну, підняв ставки так високо, щоб можна було легко сісти за стіл переговорів. Це була його мета. В нього є багато проблем – відсталість промисловості, немає можливості вільно торгувати. Хоча Кім Чен Ин не готовий поступатися своїми принципами: диктатурою, провести відкриті вибори, встановити свободу преси. Він хоче отримати бонус від Заходу, але не готовий змінитися і стати прозахідним,
– зауважив Микола Давидюк.

Водночас, за його словами, якщо почнеться денуклеаризація, угоду про що підписали Дональд Трамп і Кім Чен Ин, то це може призвести до того, що через кілька років ми побачимо процес об’єднання двох Корей. Питання, яка з Корей яку поглине. Чи демократична розвинута Південна Корея? Чи недемократична і нерозвинута КНДР? Це цивілізаційний вибір, що знайде відлуння в інших країнах, вплине на політичні вибори.

"Найбільший ризик, щоб Кім Чен Ин політично не з’їв Південну Корею. Це унікальна країна, – найбільш демократизована, яка задає політичні стандарти в регіоні. Якщо буде відкат демократії в цьому регіоні, це буде негативним сигналом для світу і посилить Китай. Хоча лідер КНДР – політик, який уміє дивувати. Два роки тому ніхто б не повірив, що він сяде за стіл переговорів зі США. Тому, що він робитиме далі – загадка", – наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Лідери США та КНДР підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова.

Що таке денуклеаризація? Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.

Теги: Новини України Новини політики КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини США Південна Корея
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
сьогодні, 14:00 Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
Дмитро Гнап 324
В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
сьогодні, 12:02 В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
Злой Одессит 815
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Другий у рейтингу: топ-факти і критика Анатолія Гриценка
сьогодні, 11:00 Другий у рейтингу: топ-факти і критика Анатолія Гриценка
1360
ЧС-1950 з футболу: герої-аматори, босяки і ганебні зірки
сьогодні, 10:01 ЧС-1950 з футболу: герої-аматори, босяки і ганебні зірки
370
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук