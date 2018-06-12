Кім Чен Ин може "з’їсти" Південну Корею, – експерт

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин – молодий, інколи гарячий, але насправді хитрий і розумний політик. Він зацікавлений у переговорах із США, щоб знайти вигідні політичні рішення для себе самого. Але існують певні ризики.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Кім Чен Ин своїми агресивними заявами набив собі ціну, підняв ставки так високо, щоб можна було легко сісти за стіл переговорів. Це була його мета. В нього є багато проблем – відсталість промисловості, немає можливості вільно торгувати. Хоча Кім Чен Ин не готовий поступатися своїми принципами: диктатурою, провести відкриті вибори, встановити свободу преси. Він хоче отримати бонус від Заходу, але не готовий змінитися і стати прозахідним,

– зауважив Микола Давидюк.

Водночас, за його словами, якщо почнеться денуклеаризація, угоду про що підписали Дональд Трамп і Кім Чен Ин, то це може призвести до того, що через кілька років ми побачимо процес об’єднання двох Корей. Питання, яка з Корей яку поглине. Чи демократична розвинута Південна Корея? Чи недемократична і нерозвинута КНДР? Це цивілізаційний вибір, що знайде відлуння в інших країнах, вплине на політичні вибори.

"Найбільший ризик, щоб Кім Чен Ин політично не з’їв Південну Корею. Це унікальна країна, – найбільш демократизована, яка задає політичні стандарти в регіоні. Якщо буде відкат демократії в цьому регіоні, це буде негативним сигналом для світу і посилить Китай. Хоча лідер КНДР – політик, який уміє дивувати. Два роки тому ніхто б не повірив, що він сяде за стіл переговорів зі США. Тому, що він робитиме далі – загадка", – наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Лідери США та КНДР підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова.

Що таке денуклеаризація? Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.