Ким Чен Ын повторил образ Путина на коне: фотосравнение

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокатился на белом коне, а государственное новостное агентство страны опубликовало об этом большой материал с яркими фото. Поводом для многочисленных новостей стал такой же образ российского президента Владимира Путина.

На обнародованных фотографиях Ким Чен Ын на коне поднялся на заснеженную вершину горы Пектусан, пишет издание The Sun.

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Путешествие лидера Северной Кореи ознаменовало первый в сезоне снегопада на горе. Пэктусан – священный символ корейского народа и глубоко почитается северокорейской культурой.

Государственное новостное агентство KCNA описало эту историю, как "большое событие весомого значения в истории корейской революции".

Владимир Путин тоже вызвал целую волну в российских СМИ в 2017 году. Тогда российский президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу на природе обнажили торсы и загорали.

На них видно, что Путин ловил рыбу с лодки, купался в озере, бродил по лесу и даже покатался на лошади. Именно этот образ главы Кремля напоминают фотографии Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын и Владимир Путин: фотосравнение

Интересно, что глаза Ким Чен Ына в государственном СМИ описывали как "полные благородных блесков". Те, кто его сопровождал, были "переполнены эмоциями и радостью", что Ким вскоре "поразит мир чудом".

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