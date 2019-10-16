12:22
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Ким Чен Ын повторил образ Путина на коне: фотосравнение

      270 Читати новину українською
      Ким Чен Ын сфотографировался на коне, этим напомнил Путина
      Ким Чен Ын сфотографировался на коне, этим напомнил Путина / ТАСС

      Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокатился на белом коне, а государственное новостное агентство страны опубликовало об этом большой материал с яркими фото. Поводом для многочисленных новостей стал такой же образ российского президента Владимира Путина.

      На обнародованных фотографиях Ким Чен Ын на коне поднялся на заснеженную вершину горы Пектусан, пишет издание The Sun.

      Это интересно: Трамп заметил в письме Ким Чен Ына "маленькое извинение" за пуски ракет

      Путешествие лидера Северной Кореи ознаменовало первый в сезоне снегопада на горе. Пэктусан – священный символ корейского народа и глубоко почитается северокорейской культурой.

      Государственное новостное агентство KCNA описало эту историю, как "большое событие весомого значения в истории корейской революции".

      Владимир Путин тоже вызвал целую волну в российских СМИ в 2017 году. Тогда российский президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу на природе обнажили торсы и загорали.

      На них видно, что Путин ловил рыбу с лодки, купался в озере, бродил по лесу и даже покатался на лошади. Именно этот образ главы Кремля напоминают фотографии Ким Чен Ына.

      Ким Чен Ын и Владимир Путин: фотосравнение

       

      Интересно, что глаза Ким Чен Ына в государственном СМИ описывали как "полные благородных блесков". Те, кто его сопровождал, были "переполнены эмоциями и радостью", что Ким вскоре "поразит мир чудом".

      Смотрите больше фото издания KCNA:

       

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
      сегодня
      12694
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Новости России КНДР Владимир Путин Ким Чен Ын
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      сегодня , 11:50 Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      Інна Жолобович 435
      Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      сегодня , 10:15 Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      Віталій Дейнега 448
      Роботи-рокери та сучасні технології для освіти: що покажуть на головному інженерному шоу України
      сегодня , 10:01 Роботи-рокери та сучасні технології для освіти: що покажуть на головному інженерному шоу України
      Блог Соцмережі 157
      Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      сегодня , 08:40 Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      Злой Одессит 2483
      Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      сегодня , 07:20 Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      Анастасія Зазуляк 8020
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук