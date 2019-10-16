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      Кім Чен Ин повторив образ Путіна на коні: фотопорівняння

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      Кім Чен Ин сфотографувався на коні цим нагадав Путіна
      Кім Чен Ин сфотографувався на коні цим нагадав Путіна / ТАСС

      Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин покатався на білому коні, а державне новинне агентство країни опублікувало про це великий матеріал з яскравими фото. Приводом для численних новин якось став такий ж образ російського президента Володимира Путіна.

      На оприлюднених світлинах Кім Чен Ин на коні підійається на засніжену вершину гори Пектусан, пише видання The Sun.

      Це цікаво: Трамп зауважив у листі Ким Чен Ина "маленьке вибачення" за пуски ракет

      Подорож лідера Північної Кореї ознаменувала перший у сезоні снігопад на горі. Пектусан – священний символ корейського народу і глибоко шанується північнокорейською культурою.

      Державне новинне агентство KCNA описало цю історію, як "велику подію вагомого значення в історії Корейської революції".

      Володимир Путін теж спричинив цілу хвилю у російських ЗМІ у 2017 році. Тоді російський президент разом із міністром оборони Сергієм Шойгу на природі оголили торси й засмагали.

      На них видно, що Путін ловив рибу з човна, купався в озері, блукав лісом та навіть покатався на коні. Саме цей образ очільника Кремля нагадують світлини Кім Чен Ина.

      Кім Чен Ин та Володимир Путін: фотопорівняння

       

      Цікаво, що очі Кім Чен Ина у державному ЗМІ описували як "сповнені благородних блисків". Ті, хто його супроводжував, були "переповнені емоціями та радістю", що Кім незабаром "вразить світ дивом".

      Дивіться більше фото видання KCNA:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кім Чен Ин Володимир Путін КНДР Новини Росії Курйозні новини
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