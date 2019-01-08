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      Ким Чен Ын прибыл на переговоры с президентом Китая: первые фото

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      Ким Чен Ын с женой прибыли в Пекин
      Ким Чен Ын с женой прибыли в Пекин / AFP

      Во вторник, 8 января, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в столицу Китая Пекин на четвертый раунд переговоров с президентом страны Си Цзиньпином.

      Об этом сообщает AP.

      Читайте также: Трамп заявил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном

      В Китай северокорейский лидер прибыл на бронепоезде. И прихватил с собой около 25 собственных бронированных авто с затемненными окнами. От вокзала кортеж Ким Чен Ына охраняла полиция и военные.


      Ким Чен Ын прибыл в Китай


      Ким Чен Ын прибыл в Китай

      Интересно, что Ким Чен Ын приехал в Китай на свой день рождения – 8 января.


      Ким Чен Ын прибыл в Китай

      Ким Чен Ын прибыл в Китай

      Визит главы КНДР продлится четыре дня. Кроме жены Ри Соль Джу, с ним приехали высшие должностные лица Северной Кореи.

      Также параллельно с саммитом двух лидеров пройдут переговоры переговоры между делегацией КНДР и США, во время которых должны согласовать детали встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

      Ранее 24 Канал сообщал о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности снова встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос улучшения отношений с США. В частности, Ким Чен Ын призвал Соединенные Штаты принять встречные меры по денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых он договорился с Трампом на саммите в Сингапуре летом 2018 года.

      Теги: Китай Новости политики КНДР Ким Чен Ын
      Источник: 24 Канал
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