Ким Чен Ын прибыл на переговоры с президентом Китая: первые фото

Во вторник, 8 января, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в столицу Китая Пекин на четвертый раунд переговоров с президентом страны Си Цзиньпином.

Об этом сообщает AP.

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В Китай северокорейский лидер прибыл на бронепоезде. И прихватил с собой около 25 собственных бронированных авто с затемненными окнами. От вокзала кортеж Ким Чен Ына охраняла полиция и военные.



Ким Чен Ын прибыл в Китай



Ким Чен Ын прибыл в Китай

Интересно, что Ким Чен Ын приехал в Китай на свой день рождения – 8 января.



Ким Чен Ын прибыл в Китай

Ким Чен Ын прибыл в Китай

Визит главы КНДР продлится четыре дня. Кроме жены Ри Соль Джу, с ним приехали высшие должностные лица Северной Кореи.

Также параллельно с саммитом двух лидеров пройдут переговоры переговоры между делегацией КНДР и США, во время которых должны согласовать детали встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности снова встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос улучшения отношений с США. В частности, Ким Чен Ын призвал Соединенные Штаты принять встречные меры по денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых он договорился с Трампом на саммите в Сингапуре летом 2018 года.