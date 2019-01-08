12:38
8 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, 7 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Кім Чен Ин прибув на переговори із президентом Китаю: перші фото

      290 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин з дружиною прибули до Пекіну
      Кім Чен Ин з дружиною прибули до Пекіну / AFP

      У вівторок, 8 січня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до столиці Китаю Пекіна на четвертий раунд переговорів із президентом країни Сі Цзіньпіном.

      Про це повідомляє AP.

      Читайте також:   Трамп заявив, що чекає зустрічі з Кім Чен Ином

      До Китаю північнокорейський лідер прибув на бронепотязі. І прихопив із собою до 25 власних броньованих авто із затемниними вікнами. Від вокзалу кортеж Кім Чен Ина охороняла поліція та військові. 


      Кім Чен Ин прибув до Китаю


      Кім Чен Ин прибув до Китаю

      Цікаво, що Кім Чен Ин приїхав до Китаю на своє День народження – 8 січня.


      Кім Чен Ин прибув до Китаю


      Кім Чен Ин прибув до Китаю

      Візит глави КНДР триватиме чотири дні. Крім дружини Рі Соль Джу, з ним присутні вищі посадові особи Північної Кореї. 

      Також паралельно із самітом двох лідерів відбуватимуться переговори переговори між делегацією КНДР і США, під час яких мають узгодити деталі зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином. 

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність знову зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити питання поліпшення відносин з США. Зокрема, Кім Чен Ин закликав Сполучені Штати вжити зустрічні заходи для денуклеаризації на Корейському півострові, про які він домовився з Трампом на саміті у Сінгапурі влітку 2018 року.

      Теги: Новини політики Кім Чен Ин КНДР Китай
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук