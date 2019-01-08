Кім Чен Ин прибув на переговори із президентом Китаю: перші фото

У вівторок, 8 січня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до столиці Китаю Пекіна на четвертий раунд переговорів із президентом країни Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє AP.

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До Китаю північнокорейський лідер прибув на бронепотязі. І прихопив із собою до 25 власних броньованих авто із затемниними вікнами. Від вокзалу кортеж Кім Чен Ина охороняла поліція та військові.



Кім Чен Ин прибув до Китаю



Кім Чен Ин прибув до Китаю

Цікаво, що Кім Чен Ин приїхав до Китаю на своє День народження – 8 січня.



Кім Чен Ин прибув до Китаю



Кім Чен Ин прибув до Китаю

Візит глави КНДР триватиме чотири дні. Крім дружини Рі Соль Джу, з ним присутні вищі посадові особи Північної Кореї.

Також паралельно із самітом двох лідерів відбуватимуться переговори переговори між делегацією КНДР і США, під час яких мають узгодити деталі зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність знову зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити питання поліпшення відносин з США. Зокрема, Кім Чен Ин закликав Сполучені Штати вжити зустрічні заходи для денуклеаризації на Корейському півострові, про які він домовився з Трампом на саміті у Сінгапурі влітку 2018 року.