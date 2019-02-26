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      Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит США – КНДР

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      Ким Чен Ын
      Ким Чен Ын / Фото из открытых источников

      Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде во вторник через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг. На вокзале его в торжественно встретило местное руководство.

      На перроне, куда прибыл поезд лидера КНДР, был построен специальный трап, покрытый красной ковровой дорожкой, вдоль которой выстроился почетный караул. Издание BBC сообщило, что Ким Чен Ына встретил заведующего канцелярии правительства Вьетнама Май Тиен Зунг.

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      На выходе из вокзала почетного гостя уже ждали десятки школьников с флажками КНДР и более ста вьетнамских и иностранных журналистов, которые провели ночь на станции Донгданг.

      Северокорейский лидер пересел в Mercedes Pulllman, точной такой же, на котором передвигался Сингапуром в 2018 году, и направился в Ханой. Там сейчас завершаются последние приготовления ко второй встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 27-28 февраля.

      Как развивались отношения между странами после первого саммита? Свою первую историческую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018-го в Сингапуре. Там они подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождение пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова. Однако после того переговоры по денуклеаризации полуострова зашли в тупик.

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      Теги: Дональд Трамп Новости США КНДР Ким Чен Ын Новости политики Вьетнам
      Источник: 24 Канал
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