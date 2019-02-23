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      Во Вьетнаме двойники Трампа и Ким Чен Ына разгуливали по городу и давали интервью: фото

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      Двойники Трампа и Ким Чен Ына
      Двойники Трампа и Ким Чен Ына / BBC

      Во Вьетнаме полиция задержала двух двойников мировых лидеров – Дональда Трампа и Ким Чен Ына после их интервью на одном из местных телеканалов.

      Фальшивыми лидерами оказались Говард Экс и Рассел Уайт, говорится на сайте BBC.

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      Двойники разгуливали по улицам города Ханоя и фотографировались с людьми.

      Говард Екс та Рассел Уайт удавали з себе світових лідерів

      Говард Экс и Рассел Уайт изображали из себя мировых лидеров

      Они приняли участие в фальшивом саммите в столице Вьетнама, рассказывая журналистам, что они намерены уменьшить ядерные амбиции Северной Кореи.

      Мы работаем над достижением мира. С помощью переговоров мы хотим, конечно, помочь Северной Корее,
      – сказал г-н Уайт, переодетый в президента США Трампа.

      "Надеюсь, что он сможет пропустить все мои ядерные ракеты и отменить санкции", – ответил Говард Экс.

      Фальшивих Трампа та Кім Чен Ина затримала поліція

      Фальшивых Трампа и Ким Чен Ына задержала полиция

      Позже мужчин задержали полицейские, после того, как они дали интервью местному телеканалу.

      По словам двойника главы КНДР, около 15 полицейских потребовали от него и его коллеги Уайта дать показания и пригрозили им депортацией, если они не прекратят эти представления.

      Они сказали, что в Ханое сейчас неспокойная атмосфера из-за предстоящего саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам полицейских, наши пародии причиняют беспокойство, поэтому на время их пребывания во Вьетнаме нам следует прекратить наши выступления. Кроме того, как сказали в полиции, пародийная деятельность опасна для нас самих, так как у обоих лидеров немало врагов,
      – добавил Экс.

      Двойники лидеров США и КНДР заявили, что ищут других фальшивых правителей, которые бы присоединились к ним.

      Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын за несколько дней до начала второго саммита встретится с президентом США Дональдом Трампом. В Ханое представитель Кореи будет уже 25 февраля, в то время как саммит состоится 27-28 февраля. Там он планирует встретиться с официальными лицами столицы.

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      Теги: Новости политики Вьетнам Ким Чен Ын Дональд Трамп Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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