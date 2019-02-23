Во Вьетнаме двойники Трампа и Ким Чен Ына разгуливали по городу и давали интервью: фото

Во Вьетнаме полиция задержала двух двойников мировых лидеров – Дональда Трампа и Ким Чен Ына после их интервью на одном из местных телеканалов.

Фальшивыми лидерами оказались Говард Экс и Рассел Уайт, говорится на сайте BBC.

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Двойники разгуливали по улицам города Ханоя и фотографировались с людьми.

Говард Экс и Рассел Уайт изображали из себя мировых лидеров

Они приняли участие в фальшивом саммите в столице Вьетнама, рассказывая журналистам, что они намерены уменьшить ядерные амбиции Северной Кореи.

Мы работаем над достижением мира. С помощью переговоров мы хотим, конечно, помочь Северной Корее,

– сказал г-н Уайт, переодетый в президента США Трампа.

"Надеюсь, что он сможет пропустить все мои ядерные ракеты и отменить санкции", – ответил Говард Экс.

Фальшивых Трампа и Ким Чен Ына задержала полиция

Позже мужчин задержали полицейские, после того, как они дали интервью местному телеканалу.

По словам двойника главы КНДР, около 15 полицейских потребовали от него и его коллеги Уайта дать показания и пригрозили им депортацией, если они не прекратят эти представления.

Они сказали, что в Ханое сейчас неспокойная атмосфера из-за предстоящего саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам полицейских, наши пародии причиняют беспокойство, поэтому на время их пребывания во Вьетнаме нам следует прекратить наши выступления. Кроме того, как сказали в полиции, пародийная деятельность опасна для нас самих, так как у обоих лидеров немало врагов,

– добавил Экс.

Двойники лидеров США и КНДР заявили, что ищут других фальшивых правителей, которые бы присоединились к ним.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын за несколько дней до начала второго саммита встретится с президентом США Дональдом Трампом. В Ханое представитель Кореи будет уже 25 февраля, в то время как саммит состоится 27-28 февраля. Там он планирует встретиться с официальными лицами столицы.