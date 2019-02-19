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      В США 16 штатов собираются обжаловать в суде решение Трампа о введении чрезвычайного положения

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      Штаты обжаловать в суде решение Трампа по ЧС
      Штаты обжаловать в суде решение Трампа по ЧС / Фото из открытых источников

      Власти Калифорнии и еще 15 штатов направили иск в окружной суд на севере Калифорнии с целью обжаловать решение президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны.

      Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную в аппарате генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерра.

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      Ответчиками в иске названы президент, министры обороны, финансов и внутренней безопасности страны. Истцы требуют от суда ввести временный запрет на выполнение приказа главы государства о введении режима чрезвычайного положения. Штаты добиваются того, чтобы Трамп не смог потратить без согласия Конгресса средства на строительство стены на границе с Мексикой.

      Аналогичный иск подала в пятницу организация по защите прав потребителей Public Citizen. Она действовала от имени группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях. В иске правозащитная группа утверждает, что, вводя режим чрезвычайного положения, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и его решение противоречит принципу разделения властей.

      В пятницу Трамп подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. Это позволит Трампу получить в общей сложности около 8 миллиардов долларов. Деньги пойдут на строительство и ремонт стены на участке границы с Мексикой протяженностью в 376,5 километра.

      Что происходит между США и Китаем?Страны находятся в затяжном торговом споре. В прошлом году США и Китай начали торговую войну и ввели друг против друга пошлины на более чем 350 миллиардов долларов. Белый дом требует от Пекина прекратить кражу американской интеллектуальной собственности и принять меры по сокращению дефицита в торговле с США. В январе Китай пообещал увеличить закупки американских товаров. В начале февраля страны заявили о прогрессе в переговорах.

      В своем обращении к конгрессу Трамп заявлял, что новое соглашение с Китаем "должна включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практики, уменьшить хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места".

      blog_ava
      Трамп отметил существенный прогресс в торговых переговорах Китая и США
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      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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