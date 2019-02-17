Решение Трампа о чрезвычайном положении обжалуют в суде

Неправительственная организация Public Citizen подала иск в вашингтонский суд, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявления чрезвычайного положения.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

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Дональд Трамп, увидимся в суде!

– заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюс.

Кроме этого прокурор штата Хавьер Бечерра заявил, что планирует сотрудничать с другими штатами, чтобы принять всех возможных правовых действий против Белого дома.

Неправительственная организация The American Civil Liberties Union, занимающейся защитой прав и свобод граждан, также заявила о том, что ведет подготовку к подаче иска и уже в начале следующей недели сделает это.

Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. Это позволит Трампу получить около 8 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

Почему Трамп решил ввести в США чрезвычайное положение?Причиной стало то, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 миллиарда долларов, как того хотел президент. В одобренном Конгрессом законопроекте на ограждение выделено только 1,375 миллиарда долларов.



С помощью стены с Мексикой Трамп хочет бороться с нелегальной миграцией в США. Ведь многие мексиканцы хотят попасть в Штаты, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке.



Демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосование, чтобы заблокировать переводы денег на строительство стены. В частности, Пелоси ранее заявляла, что может подать в суд из-за решение ввести режим чрезвычайного положения.



Предыдущие разногласия между Трампом и демократами по финансированию строительства стены привели к самому длинному в истории США "шатдауну". Это временное прекращение работы части госучреждений в США. Трамп отказался подписывать законопроект о выделении денег для ряда госучреждений до тех пор, пока Конгресс не пойдет на уступки в вопросе строительства стены.